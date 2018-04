Els pilots denuncien que Vueling no els garanteix poder seguir treballant a Espanya

Vueling torna a tenir problemes sobre la taula. Els seus pilots, a través del sindicat Sepla, han convocat una vaga pels dies 25 i 26 d'abril i el 3 i 4 de maig pels "reiterats incompliments" d'articles del conveni col·lectiu. Concretament, denuncien que Vueling no els garanteix la seguretat de seguir treballant a Espanya perquè els plans de la companyia passen per créixer principalment a través de bases a l'estranger. Els pilots denuncien que l'empresa no els garanteix que puguin continuar a Espanya. A més, asseguren que, com que el Prat és la base més important de la companyia, aquests problemes de mobilitat també poden afectar els pilots de l'aeroport català.

El cap de la secció sindical de l'aerolínia, Juan Manuel Redondo, ha criticat que Vueling no garanteix als pilots que actualment estan basats a Espanya que no s'hagin de traslladar a altres bases a l'estranger. Segons Redondo, en molts casos la companyia es val de la convocatòria de vacants o ascensos que no determinen la destinació del pilot o que els "conviden" a canviar de base a canvi d'un ascens que, d'altra manera, no es produiria.

Els representants sindicals han assegurat que la companyia no ha fet cap proposta ara que negocien el tercer conveni col·lectiu i després "d'incomplir reiteradament" el segon. De fet, han aclarit que durant la negociació, els pilots van arribar a demanar que el creixement fos d'un 15% a Espanya i d'un 85% restant a l'estranger (un percentatge menor del que havien sol·licitat inicialment). Tot i això sostenen que l'empresa no va acceptar aquesta proporció i no vol garantir-los cap mena de creixement a nivell estatal.

Des de la companyia, en canvi, asseguren que no hi ha voluntat de negociar per part dels pilots, que les converses han quedat estancades en el punt que tracta el creixement a l'estranger. Vueling recorda que el creixement d'aquest 2018 ha estat i està previst que sigui només a Espanya, amb nous avions a Barcelona, Bilbao i Palma. L'aerolínia assegura que és positiu i lògic que vulgui créixer a l'estranger i nega que es forci els pilots a marxar i encara menys els de més antiguitat.

Reclamació salarial

Asseguren que cobren fins a un 60% menys però no concreten quant

Els pilots també exigeixen un augment salarial que no han volgut concretar als mitjans. Segons Redondo, cobren entre un 30% i un 60% menys que els seus homòlegs del sector, és a dir, pilots d'altres aerolínies de baix cost com ara EasyJet. Expliquen que no han proposat un augment de mínims perquè reclamen el compliment del conveni en el seu conjunt. Tampoc han volgut aclarir quant cobra un pilot de Vueling de mitjana.

Redondo també ha explicat que entre els incompliments de la companyia hi ha les concessions de dies festius. El portaveu sindical de Vueling assegura que l'any passat l'empresa no els va permetre fer tots els dies festius que tenen estipulats per conveni.

Per acabar, els pilots de Vueling també denuncien que les pitjors condicions que tenen per treballar en aquesta aerolínia fan que l'empresa no trobi pilots per contractar i que se n'hagin fugat més de 30 des que ha començat el 2018. "Vueling es converteix en una companyia poc atractiva", ha deixat anar Redondo. De fet, denuncien també que la companyia subcontracta avions i pilots per cobrir aquesta falta de personal de manera recurrent.

En canvi, Vueling sosté el contrari, que hi ha més pilots que volen entrar que sortir. La companyia no confirma la xifra dels 30 pilots "fugats" aquest any i sí que admet que el 2017 en van marxar 90, però destaca que l'última convocatòria de contractació de pilots va rebre més de 2.000 candidats i dels 1.000 preseleccionats preveu que entre 150 i 200 s'incorporin en els pròxims mesos.

Segons els portaveus d'aquest sindicat, a Vueling hi ha 1.150 pilots, tots representats per Sepla. D'aquests, uns 1.000 estan basats a Espanya i 150 a l'estranger.