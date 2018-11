El govern espanyol anuncia noves mesures per evitar els desnonaments de persones "en situació vulnerable"

El govern espanyol prepara una reforma legal per evitar que es puguin desnonar persones "en situació vulnerable". El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha anunciat aquest dimarts canvis en els procediments per desnonar inquilins "per evitar situacions tràgiques" com la que es va viure aquest dilluns a Madrid, on una dona de 65 anys es va suïcidar quan l'anaven a desnonar del seu pis de lloguer.

Ábalos preveu augmentar la "coordinació" amb els serveis socials perquè els desnonaments es puguin paralitzar fins que hi puguin intervenir. "No podem tolerar tragèdies" com la de dilluns, ha dit Ábalos en una compareixença al Senat. El canvi legal formarà part d'un paquet de mesures urgents en matèria d'habitatge que Foment prepara i que l'executiu té previst aprovar pròximament, tot i que no n'ha concretat la data.

Entre els canvis previstos, que el govern de Sánchez preveu aprovar amb un reial decret, també hi ha mesures orientades a moderar el preu del lloguer a l'Estat, que s'ha disparat especialment a ciutats com Barcelona i Madrid. També han augmentat els desnonaments per impagament del lloguer. Segons Ábalos, s'impulsarà una reforma fiscal que estimularà l'oferta de pisos de lloguer i una reforma de la llei d'arrendaments urbans per ampliar de tres a cinc anys la durada del contracte de lloguer.

Fre als habitatges turístics

El govern espanyol també vol frenar la proliferació de pisos turístics amb canvis legals per "acotar" la definició d'"habitatge d'ús turístic". Segons Foment, "es garantirà que el parquet d'habitatges es destini prioritàriament a complir la seva funció social de garantir el dret a l'habitatge".