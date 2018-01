La despesa dels turistes estrangers va caure un 4,2% a Catalunya al novembre

La despesa dels turistes estrangers a Catalunya al mes de novembre va baixar un 4,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que al conjunt espanyol va créixer un 10,3%, segons les dades de l'enquesta de despesa turística Egatur publicada aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al més d'octubre la despesa dels turistes estrangers a Catalunya va augmentar un 4,9%, mentre que al conjunt de l'Estat va créixer un 5,9%.

No obstant el descens al novembre, en l'acumulat de l'any Catalunya és la comunitat on van fer més despesa els turistes estrangers, amb un augment del 10,5% respecte als 11 primers mesos de l'any anterior.

Segons les dades de l'enquesta, al mes de novembre la primera comunitat en despesa de turistes estrangers van ser les Canàries, amb 1.509 milions d'euros (un 14,8% més que el mateix més de l'any anterior). Catalunya ocupa el segon lloc, amb 937 milions (un 4,2% menys), i Madrid el tercer, amb 630 milions (un 21,5% més). En el conjunt d'Espanya els turistes estrangers van gastar 4.638 milions, un 10,3% més.

Respecte a la despesa mitjana per turista, al conjunt de l'Estat va pujar a 1.054 euros, un 2,7% més, mentre que a Catalunya va ser de 949 euros, un 2% menys que el mateix mes de l'any passat. La despesa mitjana per turista a Espanya va ser de 139 euros, mentre que a Catalunya, la segona comunitat on la despesa diària és més elevada, va arribar a 186 euros, només superada per Madrid, amb 218 euros.

En l'acumulat de gener a novembre, els turistes estrangers s'han gastat a Espanya 82.293 milions d'euros, un 12,9% més que el mateix període de l'any passat. Catalunya és la comunitat que acumula més despesa de turistes, 18.275 milions d'euros, una xifra que és un 10,58% superior al mateix període de l'any passat. El llast de la davallada del novembre es tradueix en un creixement acumulat a Catalunya més petit, ja que per sobre s'hi situen Madrid, amb un augment del 15,90%, el País Valencià (15,68%), Andalusia (12,89%), les Balears (12,29%) i les Canàries (12,12%).

No obstant això, Catalunya és la segona comunitat on creix més la despesa mitjana per turista, un 4,27%, fins als 1.003 euros, un augment que només superen les Balears, amb un 5,77%, fins als 1.057 euros. I en despesa mitjana diària per turista, només Madrid supera Catalunya. A Madrid és de 220 euros al dia, amb un creixement del 6,9%, mentre que a Catalunya és de 169 euros al dia, amb un augment del 3,68%.