El deute públic registra la baixada més important en dos anys amb gairebé 15.000 milions

El deute del conjunt de les administracions públiques va registrar la baixada més important en dos anys aquest octubre. Concretament va baixar a 14.728.000 euros, fins als 1,160 bilions, amb la qual cosa es modera fins a l'entorn del 97% del PIB. La caiguda arriba després que al setembre marqués un màxim històric i s'elevés al 98,3% del PIB, segons les dades publicades aquest dimarts pel Banc d'Espanya.

En concret, el deute públic es va reduir a l'octubre un 1,25% respecte al mes de setembre, però és un repunt d'un 2,7% en comparació al d'ara fa un any, i registra gairebé 31.000 milions d'euros més que l'octubre del 2017. Amb tot, es col·loca al voltant del 97% del PIB, just l'objectiu del govern per al conjunt de l'any.

Per la seva banda, les corporacions locals van reduir el seu endeutament gairebé un 4% respecte al mes anterior, fins als 26.913.000 euros, uns 1.100 milions d'euros menys, però en l'últim any van elevar el seu deute gairebé un 10%. Finalment, el deute de les administracions de la Seguretat Social es va mantenir en el desè mes de l'any en 34.863.000 euros, el mateix nivell que en els quatre mesos previs, tot i que representa un repunt interanual del 50,3%, ja que al setembre de 2017 era de 23.185.000 euros.