El dia de l’espectador et permet estalviar més d’un 30%

Un cop la majoria de les acadèmies de cinema han entregat els principals premis d’aquest any (Oscars, Globus d’Or, Gaudí, Goya), les ganes d’anar a una sala de cinema es multipliquen. Però en quin municipi surt més barat anar-hi? I quin dia?

Com a activitat de lleure i, en moltes ocasions, nocturna, el més típic és anar al cine els divendres o els caps de setmana, i les sales ho saben. La diferència de preus d’una entrada entre un dia feiner i un de cap de setmana -sense descomptes de cap tipus, com ara pel carnet jove o per a jubilats- pot arribar a ser, de mitjana, de més d’un 20%. És a dir, entre mig euro i un euro i mig per persona, segons la població. No obstant, en diversos cinemes d’arreu de Catalunya el preu és el mateix durant tots els dies de la setmana. Cal recordar, a més, que alguns cinemes apliquen la tarifa de cap de setmana els dissabtes i els diumenges, mentre que d’altres també hi afegeixen les sessions de tarda del divendres.

Amb tot, si optem per anar al cinema un feiner, no sorprendrà ningú que la millor opció és el dia de l’espectador, que cada cine situa el dia que vol. Tot i que hi ha sales que no tenen una jornada de preus reduïts, en municipis com Lleida, Manresa, Viella, Tarragona o Reus els descomptes poden superar el 30% i el 40% del cost d’una entrada d’un feiner. Això vol dir entre 2,30 i 3,50 euros per entrada.

Per municipis, la diferència també és elevada, una dada que pot ser interessant per a aquelles persones que visiten sovint familiars en altres municipis o que tenen segones residències. Per elaborar aquest article s’han analitzat els preus de les sales de tretze localitats.

Barcelona i Mataró són les ciutats amb els cinemes més cars. En el cas dels municipis més propers a la capital -com ara l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Badalona o Sant Cugat-, tenen preus molt semblants als dels barris barcelonins més propers.

A l’altre extrem, Figueres i les dues principals ciutats de les Terres de l’Ebre, Tortosa (que tècnicament no té cinema perquè és a la veïna Roquetes) i Amposta, ofereixen les entrades més econòmiques. De fet, de mitjana, una entrada a Barcelona el dia de l’espectador és més cara que una entrada normal en aquests municipis.

Preus elevats

En un moment en què diverses plataformes online ofereixen una enorme varietat de cinema i sèries per preus baixos, el cost d’una entrada pot semblar car. A això cal afegir-hi els extres habituals, com crispetes, caramels i begudes, que moltes sales venen a preus notablement superiors als de bars i supermercats. No obstant, anar al cine és una activitat social que va més enllà de veure una pel·lícula i, a més, les plataformes de streaming poden trigar mesos a oferir les estrenes.