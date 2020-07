Catalunya seria el cinquè estat més digitalitzat d'Europa, segons un estudi de la Universitat de Deusto que ha presentat aquest dilluns el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. La societat catalana se situa només per darrere dels països nòrdics, i puntua millor que la mitjana europea en els cinc paràmetres que mesura aquest índex, com la connectivitat, l'ús que fa la ciutadania dels serveis d'Internet, i el grau de digitalització de l'administració pública. Els seus autors admeten, però, que l'estudi únicament utilitza la metodologia que fa servir la Comissió Europea per calcular l'índex compost d'economia i societat digital (DESI, per les sigles en anglès), un indicador de nivell estatal, cosa que genera, reconeixen, "limitacions" a l'hora d'adaptar-lo a la realitat autonòmica.

El DESI de Catalunya és del 62,47% i la situa en el cinquè lloc de la llista d'Estats europeus, només superada per Finlàndia, Suècia, Holanda i Dinamarca, i per sobre d'algunes de les economies més desenvolupades del continent, com Luxemburg, Bèlgica o Alemanya. Espanya ocupa el dotzè lloc del rànquing.

Líders en usuaris d'internet i en compres online

Catalunya és forta en les cinc magnituds que recull l'estudi; especialment en la connectivitat i en la digitalització dels serveis públics. En el primer camp, que mesura la capacitat d'accés de la ciutadania a internet d'alta velocitat, Catalunya és quarta en la llista d'Estats europeus, i és especialment competitiva pel que fa a la banda ampla mòbil disponible (és primera d'Europa en cobertura). Pel que fa als serveis públics digitals, la salut tira del carro: Catalunya és primera d'Europa en intercanvi de dades mèdiques i en recepta electrònica. En tots dos camps obté un valor de 100, el màxim possible. Pel que fa al govern electrònic (la capacitat de l'administració de relacionar-se amb el ciutadà a nivell online), Catalunya també puntua bé però rep una petita estirada d'orelles en transparència de dades, on se situa per darrere de la mitjana europea.

En la resta d'aspectes de l'estudi, Catalunya puntua igualment per sobre la mitjana, però a menys distància. Per exemple, els catalans són els que més fan servir Internet, però no destaquen especialment en la seva competència com a usuaris de la xarxa. Catalunya, tot i puntuar bé, tampoc és puntera en el grau de transaccions a internet i comerç online (especialment en banca i en vendes; en compres, paradoxalment, és la primera d'Europa).

Extrapolació amb "limitacions"

Per tot plegat, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, s'ha felicitat: "L'indicador ens situa en una posició immillorable", ha dit. Ha definit l'estudi com l'índex que "mesura i anticipa quin és el futur de les nacions", i ha aventurat que si Catalunya fos un Estat independent (amb els "diners i les eines"), encara ocuparia una posició millor del rànquing europeu.

Ara bé, els autors de l'estudi admeten que hi pot haver certes "limitacions" en l'apartat metodològic. El DESI és un índex que la Comissió Europea calcula a nivell estatal. La Universitat de Deusto, del País Basc, ha hagut de recórrer a múltiples fonts d'informació (europees, estatals i autonòmiques) i únicament ha adaptat el sistema de càlcul que fan servir les institucions europees per calcular quin seria el DESI en el cas de Catalunya.