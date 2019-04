La direcció de CaixaBank fa marxa enrere i retira les els acomiadaments forçosos de l'ERO

La direcció de CaixaBank ha accedit a retirar les extincions de contracte forçoses de l'Expedient de Regulador d'Ocupació (ERO) que escometrà en el marc del seu nou Pla Estratègic 2019-2021 si la negociació finalitza amb acord per a la resta de mesures, segons han informat els sindicats aquest dijous.

A l'inici de la quarta reunió formal de la taula negociadora de l'ERO, la direcció del banc ha entregat un esborrany de propostes que no incloïa les extincions, però que contemplava el tancament de sucursals, l'augment de les noves oficines 'store' i la mobilitat geogràfica forçosa.

Després d'una anàlisi del que han exposat els sindicats, el banc ha afirmat que pot haver-hi "un marc raonable d'acord" en algunes propostes, per la qual cosa ha renunciat a aplicar les extincions forçoses.

Aquesta mesura, que suposa un avanç en la negociació, està condicionada al fet que s'arribi a un acord per a la resta de mesures "en els millors termes".

Des de la plataforma Unió Sindical han valorat positivament aquest compromís de la direcció, que suposa deixar "una via oberta per a la negociació" d'un procés que contempla la reducció del 18% de la xarxa d'oficines, la qual cosa, com a conseqüència, afectarà 2.157 treballadors.

La propera reunió se celebrarà el 24 d'abril a Madrid i, segons el que està fixat fins ara, el període formal de negociacions de l'ERO s'estendrà fins al 8 de maig.

El principal focus de conflicte està en la mobilitat geogràfica obligatòria dels treballadors.