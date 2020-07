Els primers executius de l'Íbex-35 cobren 100 vegades més que la mitja dels treballadors

"És una situació absolutament fora de tot el que és raonable", amb aquestes paraules el secretari de polítiques públiques i protecció social de CCOO, Carlos Bravo, donava a conèixer que els primers executius de les grans multinacionals de l'Íbex-35 cobren fins a 100 vegades més que el salari mitjà dels treballadors. La dada la recull un informe que Comissions Obreres, juntament amb la Fundació 1r de Maig, han presentat aquest dilluns, per quart any consecutiu, en el qual s'avaluen els indicadors de bon govern de les empreses de l'Íbex-35 durant l'exercici del 2018. Aquell any els equips directius es van repartir fins a 427 milions d'euros.

Qui encapçala la llista de les diferencies més abismals entre les retribucions dels primers executius i el conjunt de la plantilla és el grup Inditex, en què el primer executiu cobra 482 vegades més, i ACS, en què el sou del primer alt càrrec és fins a 322 cops superior. A més a més, en el cas d'Inditex, el salari del primer executiu significa el 83% del total del que cobra el consell d'administració. Amb tot, l'abismal diferència del 2018 significa un descens respecte al 2017, quan els primers directius cobraven 125 vegades més que els treballadors. La variació està relacionada amb la reducció de les remuneracions extraordinàries dels primers executius.

La diferència de sou entre les remuneracions mitjanes dels treballadors i la del conjunt de l'alta direcció va augmentar, i és ara 24 vegades més alta en aquests últims, quan el 2017 era 22 cops més alta. La partida de sous i salaris va créixer lleugerament el 2018 (0,7%), però la despesa salarial mitjana es va reduir, també, un 0,7%. Amb tot, l'informe conclou que el 2018 les diferències retributives segueixen sent "poc explicables i clarament excessives".

Salari marcat pel gènere

Aquesta ha sigut la primera vegada que l'estudi ha recollit informació sobre la bretxa salarial entre homes i dones. Ara bé, de les 34 empreses que conformen l'Íbex-35, només 17 han aportat dades clares, segons els autors de l'informe. Mentre que el sou mitjà dels homes és de 46.000 euros, el de les dones es queda en 39.000 euros anuals el 2018, el que suposa una bretxa salarial del 15%. Les empreses que destaquen per una diferència de sou més gran entre homes i dones, superior als 10.000 euros, són Banco Santander, Banc Sabadell i CaixaBank.

La diferència, però, no és només salarial. El 2018 les empreses de l'Íbex-35 comptaven amb equips directius formats per 440 persones (17 persones més que el 2017), de les quals només 71 eren dones i, pel que fa als consells d'administració, el percentatge de dones era el 23,8%.