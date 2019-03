Els directius de les empreses de l'Íbex-35 guanyen 87 vegades més que un empleat

Els màxims executius de les empreses que cotitzen a l'Íbex-35 van obtenir una remuneració mitjana 86,6 vegades més alta que el sou mitjà del personal de les empreses que dirigeixen. Això suposa un increment del 8%, segons un informe amb dades del 2017 publicat per la Fundación Primero de Mayo del sindicat Comissions Obreres.

Segons l'estudi, en algunes entitats aquesta distància entre el sou mitjà dels treballadors i el dels màxims directius pot arribar a ser superior i tot, com per exemple en el cas del grup de moda Inditex (propietari de cadenes com Zara i Bershka), en què el primer executiu té un sou 463,8 vegades superior a la mitjana de retribució del personal, o el cas d'Acciona, Abertis i Indra, en què la diferència és 346,2, 278,3 i 211,3 vegades superior, respectivament.

En canvi, a l'altre extrem hi ha l'operador aeroportuari Aena, en què la retribució del màxim directiu va ser poc més del triple que la mitjana (3,4 vegades). A Bankia i Red Eléctrica, la diferència entre el sou més elevat i la mitjana va ser de 7,9 vegades i 12,7 vegades, respectivament. Es dona el cas que aquestes tres empreses tenen importants participacions públiques. La distància entre el sou mitjà i el sou més elevat va augmentar en 21 companyies i es va reduir en 13, d'acord amb el mateix informe.

Les retribucions més altes van ser per als primers directius d'Acciona, amb 14,2 milions; Abertis, amb 11,7 milions; Inditex, amb 10,7 milions, i Santander, amb 10,6 milions.

En total, les 35 empreses de l'índex borsari espanyol van gastar 151,3 milions d'euros el 2017 en sous dels màxims directius, un 9,2 més que l'any abans, mentre que el cost del personal va créixer un 4,3%, fins a 72.400 milions d'euros. Pel que fa a despeses salarials, les companyies van destinar 48.800 milions a pagar sous, un 7,7% més que el 2016.

L'estudi xifra en 1,43 milions d'empleats la suma de les plantilles de les 35 empreses cotitzades, i un 18,6% treballen amb contracte temporal. A més, aquestes companyies van contribuir amb 88.800 milions d'euros en impostos, tot i que 56.000 milions són impostos recaptats, "i és més gran el volum d'impostos recaptats que suportats". Els impostos recaptats són els que les empreses paguen després d'haver-los recollit prèviament a través de clients (per exemple, l'IVA).