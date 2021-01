La pandèmia duplica el nombre de pisos disponibles a Barcelona

Poques coses ha posat tant de manifest la pandèmia com el vaivé dins el mercat de l'habitatge. A l'acabar l'any Idealista publicava que llogar un habitatge a la capital catalana era un 9,4% més barat que a finals del 2019. Aquest indicador, que queia des del maig, registrava així el seu punt més baix. El portal immobiliari, amb dades d'aquest dimarts, vincula aquesta caiguda amb un pronunciat augment dels pisos disponibles: a Barcelona ciutat hi ha un 126% més d'estoc a finals de desembre que a finals de març, dues setmanes després que es decretés l'estat d'alarma.

En total, segons Idealista, hi ha prop de 24.000 habitatges de lloguer disponibles a Barcelona, enfront dels 11.500 que hi havia l'última setmana de gener del 2020 i els 10.600 de finals de març. En paral·lel, el preu del metre quadrat se situava en els gairebé 14,9 euros, quan al gener estava en 16,7 euros i al març en els 17. La diferència, aparentment petita, és important si es té en compte que aquesta xifra no baixava dels 16 euros des de finals del 2016.

"L'estoc de pisos al mercat de lloguer en les grans capitals és el que ha tirat de l'oferta a tot Espanya, i el que ha provocat que moltes capitals hagin començat a veure caigudes dels preus des de la tornada a la normalitat després del confinament", expliquen des d'Idealista.

Al conjunt d'Espanya, la disponibilitat de pisos creix un 78% entre el gener i el desembre, cosa que confirma que el repunt és generalitzat. De fet, només deu demarcacions a tot l'Estat tenien abans de la pandèmia més pisos de lloguer disponibles: entre elles, Lleida, que disposa ara d'un 1% menys d'habitatges disponibles. A Tarragona, l'increment és del 18% i a Girona del 22%. Lluny, totes dues províncies, de l'increment del 93% registrat a la demarcació de Barcelona.

La relació entre disponibilitat i preu

Malgrat que sembla evident la relació entre disponibilitat i preu, el catedràtic d'economia a la UPF José García Montalvo hi fa alguna matisació. Per exemple, que el fet que en un portal immobiliari hi hagi més anuncis no vol dir que es lloguin més, o que el preu a què s'anuncien els pisos no sempre és el preu a què s'acaben llogant. El que sí que és cert, diu, és que la pandèmia ha generat canvis en l'oferta i la demanda.

"No està gaire clar d'on venen aquests nous pisos. Una part poden venir de mercat turístic que ha decidit passar-se al mercat regular. Però no està clar que sigui una part majoritària", explica. Segons ell, també pot ser que al detectar més demanda hi hagi propietaris més disposats a col·locar pisos en lloguer, que sigui la resposta de persones amb l'activitat econòmica parada o que hi hagi pisos que s'han quedat buits perquè els antics inquilins han preferit anar a viure fora de la ciutat, com també mostren les tendències del sector.

Es duplica la demanda de pisos

Les dades d'Idealista, de fet, també recullen els moviments detectats respecte a la demanda, que no cau a cap província espanyola. A la ciutat de Barcelona aquest interès per llogar un pis es més que duplica (+113%) i a Osca l'increment arriba a ser de gairebé el 300%. Són precisament aquestes dues províncies les que registren un augment de la demanda més pronunciat (del 101% i del 103% respectivament). A la demarcació de Girona creix un 63%, a Tarragona un 39% i a Lleida un 23%.

Tot plegat s'entén des del sector, com ha afirmat en diverses ocasions Idealista, com una prova que en aquest mercat no cal regulació. Hi coincideix, en aquest cas, Montalvo. "Hi ha vegades que cal regular els preus: si hi ha un monopoli o un oligopoli, si el venedor té accés a molta més informació que el venedor, etc. –explica–. Al mercat del lloguer no es dona cap d'aquestes característiques". Segons ell, és un mercat que s'ajusta sol, i això és el que estem veient: "Un mercat que funciona de forma més o menys correcta es va reajustant, una altra cosa és que no es reajusti a la velocitat que voldríem".