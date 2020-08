L'Estat ha rebut 17 milions en donacions privades pel covid, que estan estancades des del maig

Les arques de l'Estat han rebut uns 17 milions d'euros en concepte de donacions privades pel covid-19. Prop de 4.000 particulars han contribuït amb els seus diners a la resposta governamental a la pandèmia de coronavirus. Segons ha pogut saber l'ARA, la pràctica totalitat d'aquesta quantitat es va abonar durant l'abril i el maig, els dos primers mesos en què va estar disponible el compte bancari obert per l'Estat.

Mitjans com El Confidencial han publicat que, a finals de juny o principis de juliol, la xifra recaptada pel ministeri d'Hisenda ascendeix a 17.268.123 euros. Però arran d'una pregunta parlamentària a càrrec d'ERC, aquest diari ha tingut accés a documentació que demostra que, en data de 31 de maig, el ministeri d'Hisenda havia ingressat 16.932.869 euros de 3.949 donants. Per tant, el 98% de les donacions es van concentrar en els dos primers mesos en què es van poder fer transferències sota aquest concepte. Des de finals de maig, el ritme ha baixat i s'han recollit 335.254 euros.

Fins al maig, de mitjana, cadascun dels 3.949 donants va aportar 4.287 euros, destinats a cobrir les despeses extraordinàries provocades per la pandèmia. La quantitat, per tenir una idea de la dimensió, és superior a la que ha aconseguit cada edició de la Marató de TV3, però clarament minsa si es compara amb el forat que han obert les despeses imprevistes en els comptes de les administracions públiques. Només fins al juny, la pandèmia havia provocat un augment de la despesa del departament de Salut, que té les competències transferides, de 1.836 milions d'euros, respecte al mateix període de l'any passat.

La Llombardia ha recaptat el triple que l'Estat

Alhora, però, aquests 17 milions d'euros en donacions són menys que el que ha rebut, per exemple, el govern regional de la Llombardia (la regió més rica d'Itàlia, amb capital a Milà), que el 2 de juliol havia recaptat 52.989.014 euros de 33.384 donants, segons dades oficials. La donació mitjana dels llombards és sensiblement inferior a la dels espanyols, de 1.587 euros per donant, però la major quantitat de persones disposades a donar diners al govern regional fa que la suma total sigui més gran. Cal tenir en compte que, a Espanya, els governs regionals també han obert conductes per rebre donacions. La Generalitat, sense anar més lluny, en pot ser beneficiària, a través de La Caixa o de l'apli Bizum.

Aquestes donacions també tenen una derivada: les desgravacions fiscals que porten associades. En concret, a Catalunya, s'aplica una deducció del 80% dels impostos que caldria pagar per als primers 150 euros donats, i el 35% de la resta de l'import (ampliable al 40% si s'han fet donacions en els dos anys anteriors). Les administracions públiques tenen la mateixa consideració que les entitats benèfiques, a ulls de la llei.