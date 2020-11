El duel entre la Thermomix i Lidl arriba als tribunals

Cues de clients a la porta d’un supermercat esperant impacients que obrin les portes per endur-se’n una unitat. Aquesta és la dimensió a la qual va arribar el fenomen Monsieur Cuisine, el robot de cuina de la cadena alemanya Lidl que va aconseguir esgotar existències en temps rècord tant als establiments físics com a la plataforma online del grup. L’èxit de vendes d’aquest gadgetper a cuinetes tenia una explicació evident: el seu preu, al voltant dels 359 euros, el feia molt més assequible que el gegant del sector, la Thermomix, amb un cost de 1.259 euros.

Però el llançament del Monsieur Cuisine de Lidl ha acabat amb un enfrontament judicial amb un altre grup germànic -Vorwerk és el fabricant de la Thermomix- en un jutjat barceloní. Aquest últim ha portat als tribunals la cadena de supermercats per haver vulnerat presumptament la seva patent quan va decidir importar i comercialitzar el seu robot de cuina a Espanya. El judici comença aquest dimarts i probablement s’allargarà fins dijous.

Vorwerk considera que Lidl va plagiar el seu invent amb el Monsieur Cuisine, que comercialitza a través de la marca blanca d’electrodomèstics Silvercrest, ja que tots dos tenen unes especificacions molt semblants. Davant d’aquesta suposada infracció, el fabricant de la Thermomix exigeix una indemnització per danys i perjudicis del 10% sobre l’import brut de les vendes del robot. És a dir, una quantitat sucosa, tenint en compte el furor que va causar el Monsieur Cuisine. Per la seva banda, Lidl nega que el seu robot de cuina infringeixi la patent de la Thermomix i demana al jutjat que declari la nul·litat de la patent de Vorwerk per “falta de novetat, activitat inventiva i addició de matèria” a través d’una altra demanda creuada.

En les sessions als tribunals aquest dimarts serà el torn dels pèrits de Lidl per demostrar la validesa de la patent, mentre que dimecres seran els de Vorwerk els que defensaran les infraccions de la cadena de supermercats. Finalment, dijous cada part exposarà les seves conclusions i el judici quedarà vist per a sentència, segons detalla el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La definició i els límits d’aquestes patents seran el punt central de la discussió als tribunals. Vorwerk assegura que amb la patent europea i espanyola de la Thermomix com a “màquina de cuinar” té l’exclusivitat per vendre aquest tipus d’aparells a l’Estat. El Monsieur Cuisine de Lidl compta amb menys accessoris i potència per elaborar receptes, però compleix les mateixes funcions bàsiques que el rei d’aquesta categoria: serveix per barrejar ingredients, coure’ls, pesar-los o triturar-los. A més, Lidl també ha incorporat al seu model low cost prestacions com ara una pantalla tàctil o la connexió wifi.

Segona disputa judicial

Aquest no és el primer enfrontament judicial dels creadors de la Thermomix contra un competidor. El 2013 el Tribunal Suprem va posar fi a la mateixa disputa contra el fabricant d’electrodomèstics català Taurus pel seu robot de cuina MyCook. La companyia va començar a comercialitzar aquest dispositiu el 2007, quan algunes de les patents de Vorwerk havien caducat. Tot i així, l’empresa alemanya va portar el cas a un jutjat mercantil de Barcelona, que va estimar parcialment la demanda fins que l’Audiència Nacional va donar la raó a Taurus. Vorwerk encara va insistir una mica més i va acudir a la màxima instància del Suprem, que va donar via lliure al robot MyCook de Taurus.