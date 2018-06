eDreams frega els 20 milions de beneficis, un 88% més

L'agència de viatges online eDreams Odigeo va registrar un benefici net de 19,7 milions d'euros durant l'últim exercici fiscal –de l'abril del 2017 al març del 2018–, un 88% més que l'any anterior, segons ha informat la companyia aquest dimecres. L'empresa ha destacat que va tancar aquest període arribant a les previsions que havia revisat a l'alça.

La companyia ha precisat que el benefici ajustat –que no té en compte ingressos i despeses extraordinàries– va ser de 32,3 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior. A més, el resultat d'explotació (l'ebitda) es va situar en 97,3 milions d'euros, un 1% menys. En aquest sentit, el marge sobre ingressos va millorar un 5%, fins als 508,6 milions.

El conseller delegat d'eDreams, Dana Dunne, ha destacat que per tercer any consecutiu el grup de viatges online ha aconseguit uns resultats "sòlids", amb avanços en tots els indicadors claus del seu rendiment. Així doncs, destaca el creixement del segment per a mòbils i que el 35% de les seves reserves ja es fan a través de 'smart-phones' i tauletes.

"És evident que la nostra estratègia, que ha consistit a invertir en la companyia i establir les bases essencials per al creixement, està funcionant", ha insistit Dunne. eDreams va estar en pèrdues durant cinc anys abans d'arrencar el procés de reestructuració del seu negoci.