eDreams perd 23,6 milions de l'abril al juny per la pandèmia

L'agència de viatges online eDreams Odigeo va tancar el seu primer trimestre fiscal, de l'abril al juny, amb unes pèrdues netes de 23,7 milions d'euros, segons ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El mateix trimestre de l'any passat va guanyar 9 milions. La companyia atribueix els números vermells a l'impacte de la pandèmia, tenint en compte que va coincidir amb el confinament i les restriccions més grans als viatges.

Pel que fa a les reserves, van caure un 87%. De l'abril al juny se'n van gestionar 400.000, quan el mateix trimestre de l'any anterior van ser 2,9 milions. L'empresa, però, ha destacat la millora de les condicions amb la fi del confinament i, malgrat el resultat operatiu (ebitda) negatiu de 15,6 milions, destaca que va aconseguir una entrada de capital circulant de 21,6 milions i ha millorat la seva liquiditat, al passar de 132 a 167 milions d'euros.

Tot i el dur cop de la pandèmia als negocis del sector turístic, el conseller delegat, Dana Dunne, en un comunicat, ha destacat els aspectes positius. "Malgrat aquest difícil període, el nostre model de negoci ha demostrat solidesa i capacitat d'adaptació", ha destacat, a més d'indicar que les mesures que es van prendre per la pandèmia per diversificar els ingressos han sigut molt encertades.

La digitalització, una oportunitat

La companyia considera que es una oportunitat per al seu model de negoci l'acceleració de la digitalització de l'economia que ha comportat la pandèmia. El covid-19 ha sigut un clar accelerador de la transició digital, cosa que beneficia una empresa online com eDreams.

L'empresa de viatges ha destacat algunes dades que avalen aquesta tesi. Les reserves a traves del mòbil han passat a ser un 49% del total, quan el primer trimestre de l'any passat eren el 40%. I el nombre de subscriptors del seu servei prèmium s'ha més que doblat.

La companyia ha indicat que pot sortir enfortida de la pandèmia per la solidesa del seu compte de resultats i perquè no ha de tornar crèdits a curt termini. I malgrat que el sector s'està digitalitzant després de l'impacte del covid-19, els responsables d'eDreams consideren que tenen un avantatge: "Nosaltres ja hi som i tenim unes plataformes líders".