L'economia dels Estats Units creix un 4,1%, el ritme més alt des del 2014

L'economia dels Estats Units va créixer un robust 4,1% en el segon trimestre de l'any. Això suposa el seu millor ritme en gairebé quatre anys i una gran millora respecte els primers mesos de l'any, quan el creixement va ser del 2,2%.

Aquesta dada i altres bons indicadors, com el d'ocupació o el de la confiança empresarial, demostren que l'economia nord-americana continua en molt bona forma. I, alguns analistes econòmics creuen que per primera vegada des de la crisi del 2008 el Producte Interior Brut dels EUA del 2018 podria arribar a ser d'un 3%.

Tanmateix, també adverteixen que aquest ritme de creixement no durarà i, de fet, s'espera que l'economia nord-americà es desacceleri en la segona meitat de l'any. Això serà així pel desgast del efectes de la gran retallada d'impostos empreses i ciutadans que els republicans van aprovar a finals de l'any passat i l'augment dels tipus d'interès en el consum. D'altra banda, de moment, pronostiquen que les tensions comercials dels EUA amb la Xina i la Unió Europea suposin sols un lleuger llast pel creixement econòmic, tot i que això podria canviar si s'imposen més aranzels.

Trump celebra la bona marxa de l'economia

La nova xifra de creixement és una gran notícia per Trump, que no ha perdut ni un minut per treure pit. "Els Estats Units són l'enveja econòmica del món", ha dit des dels jardins de la Casa Blanca, poc després que es publiqués la nova dada econòmica.

El president nord-americà ha assegurat que el seu país torna a "ser respectat" i "a guanyar" perquè el seu govern prioritza primer el ciutadans nord-americans. I ha afegit que l'economia encara millorarà més gràcies a les seves polítiques comercials -considerats per molts, proteccionistes.

De fet, una de les causes del bon ritme de l'economia dels últims mesos és un augment de les exportacions (un 9,5%), sobretot les de soja. Els seus productors es van afanyar enviar les seves càrregues a la Xina abans que Pekín imposés aranzels aquest producte com a represàlia dels aranzels que Trump va posar a més de 200 productes xinesos.