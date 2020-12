L'economia catalana es recuperarà a un ritme inferior a l'esperat el 2021, segons el BBVA

L'economia catalana tindrà una sortida de la crisi gradual durant l'any vinent, molt dependent de com avanci la vacunació de la població, però abans podria tornar a patir noves caigudes de l'activitat, segons les estimacions del servei de recerca del banc BBVA. Concretament, en l'informe semestral de la situació de l'economia catalana, el banc ha rebaixat la taxa de creixement esperada a Catalunya per al 2021.

El BBVA ha mantingut estable el pronòstic de caiguda en el cas del 2020: situa la davallada del PIB entre l'11,5% i l'12%, el mateix nivell que en l'última predicció. Així doncs, el creixement tornaria -d'acord amb els pronòstics- el 2021, amb un increment entre el 6% i el 6,5%, menys, però, que el que vaticinava el BBVA fa uns mesos, quan espera un rebot superior al 7,4%. Al juliol, l'entitat havia endurit els seus pronòstics.

En qualsevol cas, Miguel Cardoso, director de BBVA Research a Espanya, que avui ha presentat el seu informe sobre la conjuntura econòmica a Catalunya, augura un 2021 de creixement important, sobretot "a partir del segon i el tercer trimestre", quan les autoritats mèdiques d'arreu d'Europa esperen que ja es duguin a terme campanyes massives de vacunació contra el coronavirus. Així mateix, ja el 2021 els governs haurien de tenir accés als fons Next Generation de reactivació econòmica que ofereix la Unió Europea.

En aquest sentit, Cardoso ha apuntat que, si s'inverteixen en projectes que puguin "augmentar la productivitat" d'empreses i treballadors, l'economia podria acabar creixent a un ritme superior a l'esperat en aquests moments, la qual cosa permetria recuperar el terreny perdut a causa de la pandèmia amb menys temps.

Ara bé, Cardoso apunta que aquest final d'any s'està detectant "un deteriorament de la despesa" privada, ocasionada pels tancaments de comerços i de la restauració per frenar el segon rebrot de la pandèmia, que resten oportunitats perquè les famílies gastin. Això també pot tenir un impacte negatiu sobre el final d'aquest any i sobre el primer trimestre del 2021, en cas que s'allarguin les mesures o es produeixi una tercera onada de contagis durant els mesos d'hivern. "És un tipus de recessió especialment negativa per a economies que depenen tant dels serveis", com és el cas de la catalana, ha subratllat Cardoso.

Quart trimestre amb possible decreixement

De fet, la manera com es tanqui aquest mes de desembre serà determinant per al creixement de l'economia catalana i espanyola en el quart trimestre de l'any, segons ha explicat en roda de premsa virtual Cardoso. En principi, les primeres estimacions apuntaven que els tres últims mesos del 2020 portarien un creixement del producte interior brut (PIB) català, però el fort rebrot dels contagis de covid-19 i les mesures de tancament de molts negocis han elevat la incertesa entre els economistes sobre quins pronòstics cal fer.

La idea del BBVA era que el PIB català creixeria entre un 2% i un 3% el quart trimestre, però "per un mal desembre podem passar d'un creixement positiu a un de negatiu", ha explicat Cardoso. "Hi ha molta incertesa", ha afegit, ja que "els rebrots de contagis són més grans del que esperàvem", la qual cosa ha fet canviar de perspectiva els analistes.

Independentment de com evolucioni la pandèmia i l'economia aquestes últimes setmanes de l'any, Cardoso ha assenyalat que un dels punts que més trigaran a recuperar els nivells anteriors a l'esclat de l'epidèmia serà l'ocupació. El BBVA calcula que a Catalunya no es comptarà amb la mateixa quantitat de llocs de treball que hi havia a principis d'aquest any fins a "finals del 2022 o principis del 2023", ha reiterat el responsable del servei de recerca de l'entitat financera, com ja havia fet en altres ocasions.