El nombre d'ingressats i de positius, criteris principals per repartir els fons antipandèmia de l'Estat

Dos dies després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés un fons especial de 16.000 milions d’euros per a les comunitats autònomes, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ja ha informat a les comunitats com es farà aquest repartiment.

Els criteris sanitaris seran els prioritaris, segons ha explicat el ministeri d'Hisenda en un comunicat. Pocs minuts després, el vicepresident econòmic de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aplaudit aquest anunci. "Va en la bona direcció", ha dit en declaracions a TV3. "Els criteris de repartiment em semblen raonables", ha afegit.

En concret, d'aquests 16.000 milions hi haurà 10.000 milions per cobrir la despesa sanitària que es repartiran en funció del nombre d'ingressats en UCI, d'hospitalitzacions, de positius confirmats per test PCR i per "població ajustada", un concepte que té en compte el nombre d'habitants de cada territori i el corregeix en funció de quantes persones tenen de més de 65 anys o de si el territori en qüestió és una illa, per exemple.

Aquesta partida de 10.000 milions es subdivideix en dos trams, un de 6.000 i un de 4.000.

En el primer tram, que s'entregarà al juny, els criteris sanitaris fixaran el repartiment del 80% dels diners. En el segon tram, de 4.000 milions i que s'entregarà a l'octubre, els criteris de població ajustada guanyen pes (suposaran el 40%), però els criteris hospitalaris segueixen sent prioritaris perquè pesaran un 60%.

En suma, per tant, aquestes dues partides suposen 10.000 milions. La resta de diners fins a arribar als 16.000 que transferirà l'Estat a les comunitats serviran per tapar la caiguda d'ingressos per impostos que patiran les autonomies (5.000 milions d'euros que es repartiran en funció de la caiguda que hagi patit cada comunitat) i una última part per "atendre despesa social" (1.000 milions que es distribuiran tenint en compte la població).

Diners que no s'han de tornar

La ministra d'Hisenda s’ha reunit aquesta tarda per videoconferència amb els consellers del ram de les comunitats autònomes per donar els detalls de com es farà aquest repartimen t, en una trobada que s'ha allargat més de 3 hores.

T al com va especificar la mateixa ministra ja ahir en roda de premsa seran diners no reemborsables, és a dir, a fons perdut, que es faran mitjançant la forma de transferència directa i que no repercutiran en el càlcul de l’objectiu de dèficit, que es mantindrà en el 0,2%.

Aragonès ha valorat especialment que aquest fons no sigui un préstec, sinó una transferència que les comunitats no hauran de tornar, i que els criteris sanitaris hagin primat. "Nosaltres vam demanar un fons com aquest", ha conclòs, tot i que Hisenda no ha concretat encara quants diners toquen a cada comunitat i no està gens clar que a la Generalitat li arribin els 4.000 milions que exigia de partida.

Criteris de repartiment dels 10.000 M€ per a despesa sanitària

Primer tram de 6.000M€ (es pagarà al juliol)

Ingressos UCI (35%)

Hospitalitzacions (25%)

Positius confirmats per PCR (20%)

Població ajustada o població protegida equivalent (20%)

Segon tram de 4.000M€ (es pagarà a l'octubre):