El després de l'acord europeu: els passos necessaris abans que comencin a arribar els diners

Si pactar les línies mestres del pla de reconstrucció de l'economia europea ha costat mesos d'estira-i-arronses i quatre dies i dues nits de dures negociacions, queda tota la feina tècnica per fer i encara alguns detalls polítics per delimitar. D'entrada, s'ha aconseguit la promesa de tancar l'acord abans que s'acabi el juliol, una frontera temporal que es considerava necessària per poder garantir que els diners començaven a arribar al principi del 2021. Però perquè això passi encara falten alguns passos que queden determinats pel fet que el fons de recuperació va lligat al pressupost de la Unió Europea per al període del 2021 al 2027.

L'amenaça de veto de l'Eurocambra

Amb el vistiplau dels estats membres i per unanimitat, que és el que ha passat aquesta matinada, l'Eurocambra ha d'aprovar la proposta per majoria simple. Des de l'inici de les negociacions, un Parlament Europeu arraconat pels líders ha amenaçat constantment amb la seva capacitat de vetar la proposta que els arribés si no era prou ambiciosa. I, de fet, el resultat final no correspon a les exigències del Parlament, que demanava fins a dos bilions d'euros i la majoria en transferències directes. A més, el Parlament considera insuficient la proposta de marc financer plurianual, que reclama que sigui de fins a un 1,3% del PIB de la UE, mentre que ara amb prou feines supera l'1%.

Tot i això, seria una gran sorpresa que l'Eurocambra acabés utilitzant el dret de veto per frenar un pla que ha costat tant de gestar, com tampoc ho va fer amb l'elecció d'Ursula von der Leyen com a presidenta de la Comissió Europea malgrat que no fos cap dels candidats que provenien de la cambra.

Com diu la proposta de la Comissió Europea, s'espera que aquesta votació conclogui com més aviat millor perquè, a més, no és l'última. Més enllà dels passos tècnics que han de dur a terme els ambaixadors des del Consell Europeu per aprovar mecanismes legislatius i acabar de perfilar detalls en nom dels estats, també caldrà que cada Parlament estatal aprovi una de les claus d'aquesta proposta: la modificació del marc dels recursos propis de la Unió Europea.

El repte d'involucrar-hi els Parlaments estatals

Cal recordar que per aconseguir els diners del fons de recuperació, la Comissió Europea ha d'emetre deute. Per aconseguir-ho, necessita elevar l'espai teòric que hi ha entre el sostre de despesa del pressupost comunitari i el límit de recursos propis que pot sol·lictar als estats en cas de necessitat. És a dir, necessita deixar per escrit i de manera vinculant que, si ho necessités, demanaria més diners dels previstos fins ara als governs. Necessita incrementar, doncs, 0,6 punts percentuals l'actual límit i per fer-ho cal que cada Parlament estatal ho aprovi, una part del procés que, com admetien fonts diplomàtiques aquesta setmana, "suposa un repte" perquè hi entra en joc la política interna de cada país.

Per exemple, a Bèlgica, depenent de com es vinculi la creació de nous impostos europeus a la justificació d'aquesta modificació legal, podria implicar també Parlaments regionals. Fins a quin punt els Parlaments estatals puguin arribar a complicar tota aquesta tramitació dependrà en gran mesura de com els líders sàpiguen vendre el resultat de la cimera. Per exemple, el Parlament neerlandès haurà de decidir si accepta els 390.000 milions d'euros de transferències.

Segons les previsions de la Comissió Europea, tot el procés legislatiu que implica també pactar els programes del marc financer plurianual hauria d'estar enllestit a principis de la tardor perquè pugui entrar en funcionament el gener del 2021. Però els temps s'han d'allargar considerablement just a les portes de l'agost, un mes d'aturada burocràtica a tot Europa en què caldrà veure fins a quin punt la urgència de la crisi fa accelerar les coses.