Els economistes alerten de la paràlisi pel 155

L’economia catalana viu un “moment dolç” i la situació “és molt positiva”, segons Modest Guinjoan, president de la comissió d’economia catalana del Col·legi d’Economistes. El grup de conjuntura de la institució va presentar ahir la valoració del primer trimestre, molt positiva, però amb una ombra: la paràlisi administrativa que comporta l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i la intervenció de les finances, segons va dir el catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra Albert Carreras.

La intervenció de les finances “ha generat un col·lapse administratiu” perquè s’han multiplicat les inspeccions i els requisits exigits als bancs per fer qualsevol pagament de l’administració, va dir Carreras, cosa que comporta “un bloqueig de moltes petites despeses i un endarreriment dels pagaments”.

Però aquest no és l’únic problema derivat de la situació política. N’hi ha un altre que pot tenir més repercussió en les finances públiques: la necessitat d’aprovar un pressupost per al 2018, ni que sigui a finals d’any. Ara, diu Carreras, no és problemàtic, però abans que acabi l’any cal tenir-lo perquè el sostre de despesa autoritzat per a aquest any són uns 600 milions d’euros més que, si no hi ha pressupostos, no es podran utilitzar. Però, sobretot, perquè l’any 2019, si aquests diners no s’han aplicat, la base de la qual es partirà per al nou sostre de despesa serà més baixa, perquè no inclourà aquests 600 milions.

Segons Albert Carreras, en un moment en què la recaptació està augmentant, cal aplicar el nou sostre de despesa, perquè si no es podria donar el cas de tenir més recursos que despesa i haver de destinar els ingressos sobrants a amortitzar deute, tal com ja els ha passat als ajuntaments.

L’informe dels economistes destaca que s’han superat els efectes negatius del Procés en el turisme i el consum, i també es fixa en tota una sèrie d’indicadors, com la ràtio de creació d’empreses i dissolucions, la millora del comerç exterior, el creixement de la producció industrial i la creació d’ocupació, en els quals Catalunya va millor que el conjunt de l’Estat.

Guinjoan va afirmar que el creixement és sostingut, i només hi ha una situació excepcional, que és el sector públic, perquè està intervingut. “És córrer amb una cama lligada, i és una situació que és anòmala que creiem que, més enllà de la situació política, s’hauria d’aturar immediatament”, va dir.

Recurs al FLA

D’altra banda, el consell de ministres va aprovar ahir un acord pel qual Catalunya sol·licita l’adhesió al fons de liquiditat autonòmic (FLA) de finançament a les comunitats autònomes per al 2018 per una quantitat de 3.477 milions d’euros. A més, també va aprovar un decret pel qual autoritza la Generalitat a fer operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu del deute no superi el que s’autoritza en la llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017.