L'edificació a Barcelona cau un 3% fins al juny

Ni pisos nous ni rehabilitació. Preocupació al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per l'evolució de la construcció residencial a Catalunya. Durant el primer trimestre la ciutat de Barcelona va registrar una caiguda del 3% en el nombre de visats, i al conjunt de Catalunya l'evolució va ser positiva, però només del 3,9%.

Els arquitectes consideren que el creixement no és estructural, malgrat que la superfície visada ha crescut un 10%. El raonament d'aquesta interpretació és que els 2,25 milions de metres quadrats visats es corresponen a 4.346 projectes, però el creixement és accentuat sobretot per les grans promocions. Els de més de 10.000 metres quadrats han crescut un 33%.

"Estem anant a la baixa i són dades preocupants perquè la zona més vital de Catalunya està caient", ha dit avui la presidenta del col·legi, Assumpció Puig, que ha apuntat a l'afectació per la crisi política de l'octubre.

Puig ha optat per desplegar el Pacte Nacional per la Renovació Urbana, una iniciativa que el Govern va acordar impulsar fa un any i que es va paralitzar amb l'aplicació del 155. "No estem fent els deures a nivell de societat i administracions", s'ha queixat Puig.