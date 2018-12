Via lliure a les eleccions de la Cambra: el jutge desestima la impugnació arran del vot per correu

Les eleccions a les cambres de comerç catalanes es podran celebrar sense cap impediment legal. Un elector havia intentat aturar el procés electoral argumentant que les eleccions, que per primer cop permetran el vot electrònic, no preveien el vot per correu postal. Per aquest motiu, l'elector (que manté l'anonimat) havia demanat al jutge que, cautelarment, suspengués el procés electoral.

El jutge, però, ho ha desestimat, segons han explicat fonts del departament d'Empresa de la Generalitat, que és qui convoca les eleccions.

En cas que el jutge hagués admès les mesures cautelars i, per tant, hagués suspès temporalment el procés, les eleccions s'haurien pogut endarrerir fins a dos anys, segons els càlculs de la Generalitat. Això hauria complicat encara més la renovació de les cambres de comerç, que fa anys que haurien d'haver celebrat les eleccions però que no ho han fet perquè la Generalitat ha trigat molt a aprovar la legislació que permetia iniciar el procés electoral.

La Cambra de Comerç de Barcelona és la més important de les 13 cambres catalanes, i fins ara ja hi ha quatre candidats que han confirmat la seva intenció de presentar-se a president d'aquesta institució. Es tracta d' Enric Crous (actual director general de Cacaolat), Carles Tusquets (president de Mediolanum), Ramon Masià (advocat i economista) i José María Torres (fundador de Numintec).

L'actual president de la cambra barcelonina, Miquel Valls, que ocupa el càrrec des del 2002, no s'hi podrà tornar a presentar.

Els comicis, si es compleix el calendari que preveu la Generalitat, se celebraran al maig i per primer cop permetran que es voti de forma electrònica, un fet que l'administració considera que haurà d'ajudar a elevar la participació. En les anteriors eleccions només van votar el 2% de les aproximadament 400.000 empreses i autònoms que tenen dret a vot.