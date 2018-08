Les eleccions a la DO Cava fan aflorar la divisió interna

Els vocals del Consell Regulador del Cava es reuniran aquest migdia per votar els nous president i vicepresident de l’organisme. Segons fonts consultades ahir per l’ARA, el més probable és que la trobada acabi sense resultats. Cap dels quatre candidats obtindria els set vots (de dotze) que necessita per agafar les regnes de l’organisme que regeix el destí de la denominació d’origen de l’escumós. Ni l’actual director general de Codorníu, Xavier Pagés, a qui dona suport l’altre gran, Freixenet. Ni Josep Graells, president de Vallformosa. Ni Maria Rosa Giró, de Giró Ribot. Ni tampoc Xavier Farré, que presideix el Centre Vinícola del Penedès (Cevipe) i és l’únic candidat per part dels productors. Mai hi havia hagut tants candidats per a aquest càrrec, cosa que és una nova mostra de la divisió que afronta el sector.

I aquesta incertesa sobre els resultats arriba malgrat que l’Institut del Cava, la patronal, va acordar ahir que els seus cinc representants al Consell Regulador votessin per Pagés. Tot i aquesta decisió, Graells va evitar retirar la seva candidatura, segons van confirmar des de Vallformosa. L’ARA no va poder obtenir la versió de Giró, però fonts del sector afirmen que es mantindria en la lluita. I Farré va confirmar ell mateix que es presentaria.

El ple del Consell Regulador es compon de dotze vocals: sis de part dels elaboradors (cinc pertanyen a l’Institut del Cava i un a Pimecava) i els altres sis de part dels agricultors i els productors de vi base. Diferents fonts consultades qüestionen la possibilitat que Pagés aconseguís els dos vots que li falten. Però tampoc no hi ha ningú més que els tingui. Farré no és un candidat de consens entre tots els productors, per la qual cosa és difícil que aconsegueixi la victòria. Fonts dels agricultors afirmen que han tancat una estratègia conjunta per a la votació però es neguen a explicar-la. Així que ahir, al tancament d’aquesta edició, tot estava en l’aire i hi havia certa seguretat que l’elecció d’un nou president requerirà una nova votació.

La sobtada voluntat per agafar les regnes del Consell Regulador posen de manifest la complexa situació en què es troba el sector del cava i els difícils reptes que haurà d’afrontar el pròxim president per assolir un clima de consens i unitat els quatre anys que durarà el mandat.

El debat del sector

La votació de demà serà l’última d’un llarg període electoral a l’organisme. En la primera fase, quan es decidien els integrants del consell, els productors catalans es van centrar a deixar sense representació els agricultors d’altres regions espanyoles on es produeix cava. Volien reduir a la mínima expressió les possibilitats que es demanés més superfície de conreu de raïm per fer cava, argumentant que això faria abaixar els preus i condemnaria el prestigi del cava.

Aquest és el principal debat en què està immers el sector. Una majoria de productors reclamen que s’impulsi un producte de qualitat que eludeixi els baixos preus, però la realitat és que la producció massiva la dirigeixen tres grans grups (Freixenet, Codorníu i García Carrión) i que ha sigut bàsica perquè el cava sigui un producte massiu i internacional.