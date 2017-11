Les eleccions del 21-D costaran 230 M€ pel fet de celebrar-se en feiner, segons Pimec

La patronal Pimec ha calculat que les eleccions del 21 de desembre a Catalunya tindran un cost addicional de 230 milions d'euros, pel fet que se celebraran entre setmana. Per fer aquest càlcul, l'organització empresarial ha quantificat el valor de l’activitat econòmica que

deixaran de fer tant els electors -per poder exercir el seu dret a vot- com els membres de

les meses i els interventors.

En el cas dels votants, la patronal estima que la participació electoral seria la mateixa que la del 2015 (77,44%) i que la mitjana de temps per votar serà de tres hores en el cas dels assalariats i d’una hora per als ocupats per compte propi. Segons Pimec, creuant aquestes dades amb paràmetres com el PIB mitjà per hora treballada (36,35 euros), el cens electoral sense residents estrangers (5.329.139 persones) i la taxa d’ocupació a Catalunya (54,09%), l’impacte econòmic que deixaran els electors puja fins als 217 milions d'euros.

Pel que fa als membres de les meses electorals, tenint en compte que se’n constitueixen un total de 8.240 arreu del territori -amb un president i dos vocals per mesa i un interventor per partit i mesa-, Pimec estima que treballaran una mitjana de vuit hores diàries i, per tant, el valor de l’activitat econòmica que deixaran de produir sumarà gairebé 13 milions d'euros.

Problemes per a les pimes

D'altra banda, la patronal ha lamentat que la decisió de convocar les eleccions en un dia feiner tindrà costos econòmics i organitzatius per a les empreses. Pimec adverteix que les pimes es trobaran amb força dificultats el 21-D, "ja que tenen menys recursos i una plantilla més petita. Així doncs, tot i que reconeix que els comicis s'havien de celebrar amb "celeritat", creu que s'hauria d'haver triat un altre dia.

En aquest sentit, Pimec també recomana a les empreses catalanes que estableixin torns per gestionar de la millor manera possible l’exercici del dret a vot dels seus treballadors i per garantir que les afectacions en la producció siguin les mínimes.