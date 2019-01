Les elèctriques ja han canviat el comptador a quasi totes les cases

Les grans companyies de distribució elèctrica donen per assolida la fita de canviar els comptadors de la llum dels consumidors elèctrics a Espanya abans d’acabar el 2018 per facilitar-ne la telegestió i la telelectura. El grau de compliment no arriba al 100%, però s’hi acosta molt. Queden pendents alguns casos, sobretot en zones rurals o en immobles antics on la instal·lació és a l’interior i no hi ha un armari de comptadors amb accés des de les zones comunes. “Són l’excepció”, asseguren des del sector elèctric. La llei permet un marge d’un 2% de comptadors sense substituir si hi ha raons que ho justifiquin.

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) està fent el recompte final i farà el corresponent informe sobre el grau de compliment. En l’últim que va fer, del juliol del 2018 -mig any abans d’acabar el termini per fer el canvi-, aquest organisme comptava que a finals del 2017 un 91% dels comptadors dels més de 28 milions de punts de subministrament ja s’havien canviat. I dels nous, quasi el 97% ja feien la lectura horària.

La implantació pràcticament està feta, però una altra cosa és que la funcionalitat sigui la prevista. Per a les comercialitzadores elèctriques, les grans dades agregades que s’obtenen ara gràcies a aquests comptadors permeten afinar comercialment molt més. Ho explica Carlota Pi, fundadora d’Holaluz. “Gràcies a això hem pogut llançar un producte com la nostra tarifa plana”, explica. De fet, ho compara amb el món del gas -en el qual també té clients-: “En el mercat gasista estem a l’edat de pedra a l’hora d’aplicar el big data a l’optimització energètica” en comparació amb l’electricitat.

Els nous comptadors permeten la telelectura. Això ha de facilitar facturar el consum hora a hora als clients acollits al preu voluntari del petit consumidor (PVPC), la qual cosa hauria de permetre a l’usuari buscar les hores de llum més barata per fer consums importants, com podria ser posar la rentadora o l’assecadora. La normativa estableix que des del canvi de comptador fins a la seva connexió total al sistema per facilitar la lectura i la telegestió no poden passar més de tres mesos i, per tant, el 31 de març tots els comptadors ja haurien de permetre aquestes funcions, segons la CNMC. Però per saber quines seran les hores més barates l’endemà cal connectar-se a la web de la distribuïdora, on es publica la corba horària.

El preu de la telegestió

A banda de la lectura remota, els nous comptadors permeten la telegestió. És a dir, permeten canviar de tarifa o de potència contractada a l’instant i sense haver de desplaçar un operari, i han de facilitar també el canvi de comercialitzadora en unes poques hores, com passa amb la telefonia mòbil.

Però hi ha algun buit de regulació. Per exemple, segons Carlota Pi, per fer aquestes operacions les distribuïdores continuen cobrant els 9,04 euros més IVA per “l’actuació en camp”, amb la diferència que el cost actual per a elles ara és mínim, ja que no han de desplaçar cap operari i ho fan de forma remota.

La CNMC assenyala una de les funcionalitats dels nous comptadors que no s’acaben de complir. Les factures, en molts casos, no porten prou informació i prou clara d’on es poden trobar les dades de consum horari. L’organisme que presideix José María Marín Quemada recorda que les comercialitzadores han d’informar de forma clara i visible en les seves factures de la possibilitat d’accedir a les dades de consum horari i que han d’incloure l’enllaç a la web del distribuïdor.

Un altre aspecte per resoldre és el dels clients d’entre 15 i 50 quilowats de potència contractada, és a dir, les pimes. La llei obliga al canvi dels comptadors de menys de 15 quilowatts (domèstics i comerços), però tant la CNMC com les comercialitzadores demanen que es faci també a les pimes.