El vot remot a les cambres de comerç només requerirà un certificat electrònic

El vot electrònic remot a les cambres de comerç de Catalunya es podrà fer amb un certificat electrònic vàlid, com els que s'utilitzen per liquidar impostos a l'Agència Tributària o a la Seguretat Social, però no hi haurà la doble autenticació que demanen alguns dels candidats.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha participat aquest dilluns en la presentació del sistema de votació a les cambres de comerç de Catalunya. Tota la votació serà electrònica i el sistema ha estat adjudicat a l'única empresa que s'hi va presentar, la catalana Scytl, i estarà auditat per l'empresa AGTIC Consulting.

El vot presencial també serà electrònic. En un primer ordinador el votant s'haurà d'acreditar presentant el DNI o el passaport i els poders de l'empresa que representa, i així obtindrà les claus d'un sol ús per fer efectiu el seu vot en un segon ordinador.

Però, en el cas del vot remot, l'elector haurà d'accedir a la plataforma des d'un enllaç de la pàgina web de la seva cambra. Per votar haurà d'utilitzar un dels certificat electrònics admesos, que donarà accés a la plataforma de votació. Un cop emès el vot, el sistema emetrà un certificat i ja no permetrà un nou accés per votar.

Aquest aspecte ha estat criticat per membres de les candidatures que han assistit a la presentació del sistema i que reclamaven una doble autenticació. Segons han dit alguns dels presents, entre ells el candidat Ramon Masià, la normativa exigeix la doble autenticació i, a més, hi ha el risc que, per exemple, un gestor que tingui el certificat de l'empresa pugui votar i quan ho vulgui fer l'empresa ja no ho podrà fer.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha assegurat que el sistema "entra dins la legalitat" i ha assenyalat que s'adequa tant al decret de la Generalitat com a l'ordre ministerial del govern espanyol. De fet, la consellera ha assegurat que va parlar amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que li va assegurar que en el sistema no hi havia contradiccions amb l'ordre ministerial.

Yasmina Papiol, de l'empresa Scytl, ha defensat el sistema assegurant que els vots estaran protegits amb claus criptogràfiques validades per la Junta Electoral Central. Per la seva banda, Raül Rabionet, d'AGTIC Consulting, ha reconegut que es va valorar introduir la doble autenticació, "però podia generar riscos de disponibilitat i que algú no pogués emetre el seu vot", i ha defensat el sistema de certificat digital com a "plenament acreditat".

El director del Consell General de Cambres de Catalunya, Narcís Bosch, davant les suspicàcies d'alguns dels candidats, ha recordat que el certificat electrònic "té presumpció de veracitat" i és un pas endavant per promoure el vot.