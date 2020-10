L’emprenedor Elies Campo (ex-WhatsApp) llança un nou tipus de fons per invertir a Silicon Valley

L’emprenedor català Elies Campo, conegut per ser un dels pocs treballadors que tenia WhatsApp quan Facebook la va adquirir, ha decidit llançar un nou tipus de fons d’inversió per invertir en start-ups fonamentalment amb seu a Califòrnia. “La majoria d’inversions seran a Silicon Valley, però estic obert a invertir també a Barcelona”, explica a l’ARA Campo, que des de fa anys treballa a Telegram.

El model escollit per Campo per agrupar els inversors és un rolling fund, una variació “disruptiva” dels fons d’inversió tradicionals. El rolling fund consisteix en crear un fons que no es tanqui mai, sinó que compti amb una base d’inversors que es comprometi a posar diners cada trimestre. Els diners d’aquell trimestre es destinen a un projecte, i el trimestre següent es repeteix l’operació: els inversors tornen a posar diners i el fons torna a invertir en un altre projecte. “És com una subscripció”, resumeix Campo. Els inversors adquireixen un compromís amb el fons per invertir recurrentment cada trimestre, tot i que quan se’n cansen poden sortir-ne.

Normalment, explica aquest enginyer barceloní, els fons dediquen grans esforços a la cerca de diners ( fundraising) i als tràmits burocràtics que implica l’obertura i el tancament de cada ronda. Un cop reunits els diners poden invertir-los amb normalitat, però el cert és que, al llarg de la vida del fons, els seus impulsors han de dedicar una part gens menyspreable del seu temps als tràmits legals. Amb aquesta alternativa, el soci principal del fons, per exemple, “no ha de parar sis mesos o un any per fer el fundraising”, diu Campo.

“Formalment, cada trimestre es crea i es tanca un nou fons però, de facto, és com si no el tanquessis mai”, afegeix. Per fer tota aquesta operativa burocràtica el fons es basa en un software “disruptiu” que s’encarrega de gestionar la paperassa, posar les signatures de les persones implicades al fons, etc. L’emprenedor es mostra convençut que aquest model, que ja aplica un altre fons denominat Angel List, “tindrà un impacte en els mercats de fundraising”. Amb el nou model, el gestor del fons es pot dedicar a buscar i fer inversions sense els tràmits habituals. “Només es dedica a buscar projectes”, afegeix. Les inversions les buscaria ell mateix aprofitant la seva xarxa de contactes a Silicon Valley.

Diferències i objectius

A diferència d’una plataforma de crowdlending (micromecenatge per a préstecs), els rolling funds tenen un compromís de recurrència i poden accedir a inversions de més volum i, per tant, més importants.

L’objectiu de Campo és reunir un grup d’inversors que aportin conjuntament entre 100.000 i 150.000 dòlars d’inversió cada trimestre. La seva idea és que aquestes persones provinguin de Silicon Valley i de Barcelona, els dos mons de referència per a aquest emprenedor.