L'empresa de Cola Cao o Nocilla canvia la cúpula

L'empresa d'alimentació Idilia Foods, que engloba marques com Cola Cao i Nocilla, comença l'any amb canvis a la seva cúpula. La companyia ha fitxat Xavi Pons com a nou conseller delegat i ha prescindit del que ha sigut en els últims quatre anys el seu director general, Ricardo Anmella.

Amb aquests canvis, l'empresa prescindeix del lloc de director general i el substitueix pel de conseller delegat. Fonts de la companyia asseguren que la marxa d'Anmella s'ha produït "de comú acord entre les dues parts implicades".

Anmella, entre altres projectes, va encapçalar la reformulació de la recepta de Nocilla, d'on s'ha eliminat l'oli de palma; ha posat en marxa la fàbrica de Parets del Vallès, o ha capitanejat la compra de Biográ. "Davant de la velocitat del canvi en la indústria de l'alimentació, es busca accelerar la transformació amb un canvi en el màxim executiu de la companyia", han afegit fonts de la companyia.

Pons, barcelonès de 48 anys, porta més de 23 anys treballant en el sector del gran consum. En els últims 17 anys ha estat a la multinacional nord-americana d'alimentació Mars, de la qual era director general a Espanya i Portugal des del 2012. Pons es va incorporar a Mars l'any 2001 al Regne Unit, on va ocupar diversos llocs. El 2008 va tornar a Espanya per liderar l'organització de vendes com a director comercial fins que el 2012 va ser nomenat director general.

El 2018 augmenta un 2% la facturació

Idilia Foods ha tancat el 2018 amb una facturació de més de 174 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 2%. La companyia que té una plantilla de més de 300 persones té, entre altres marques, Cola Cao, Nocilla, Paladín i Okey.