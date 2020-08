L’empresa que perd però no para de guanyar

Fa cinc anys que va sortir a borsa. Des de llavors i fins al 2018, els resultats a final d’any sempre han anat avall: des dels 48 milions guanyats el 2015 fins a les pèrdues de 15 milions de fa dos anys. El 2019 l’empresa va aconseguir retallar aquesta xifra en sis milions, però va acabar l’any perdent-ne nou igualment. I, tot i així, sembla impossible treure-la del podi de les que porten més creixement acumulat a la borsa. Aquest 2020 arriba a un 50%. Cellnex està imparable.

“És en un sector atractiu i zero cíclic, té l’avantatge competitiu de fer-se cada vegada més gran (creix més que el seu propi sector), i per tant pot escollir els millors projectes, els més rendibles, té un equip gestor molt bo i potent i, a sobre, té credibilitat”, resumeix Xavier Brun, director del màster universitari de mercats financers de la Universitat Pompeu Fabra. Així ho deuen veure, si més no, els inversors: si l’acció costava 12 euros quan l’empresa va sortir a borsa, divendres va acabar la sessió als 52 euros, un 330% més. I, de la mateixa manera, si la capitalització borsària (és a dir, el valor total de l’empresa) llavors rondava els 3.000 milions d’euros, ara ja supera els 20.000. És cert que a aquesta xifra cal restar-hi els 4.000 milions d’ampliació de capital del 2019, però això no treu pes a un multiplicador impactant respecte als inicis de la companyia al mercat.

Com s’ho ha fet? Fonts de la companyia ho expliquen ràpid: en aquests cinc anys Cellnex ha invertit més de 14.000 milions d’euros, ha fet 30 operacions de creixement, ha multiplicat per vuit el nombre d’actius (de 7.000 a 61.000 entre disponibles i compromesos fins al 2027) i ha passat d’ingressar 450 milions el primer any a 1.800 milions previsiblement aquest 2020. Els actius actuals “venen a ser 26 anys de facturació”, asseguren les mateixes fonts. És a dir, que si ara la companyia deixés de fer activitat comercial i operacions de creixement, només amb els contractes que té firmats podria continuar operant amb normalitat els pròxims 20 anys. “I això és el que el mercat valora”, apunten.

La manera més fàcil d’entendre el que fa l’empresa és recórrer als seus orígens. Cellnex neix dins d’Abertis, l’empresa que gestiona les autopistes de l’Estat, i, com a tal, el seu plantejament fundacional és molt similar. “Al final no deixa de ser una autopista però que transporta dades”, explica Xavier Brun. La companyia compra torres de telecomunicacions i les lloga a les empreses del sector (Telefónica, Vodafone, Orange) perquè els seus clients puguin utilitzar el telèfon mòbil. És un model exportat dels Estats Units, on el 80% de les torres de telecomunicacions estan gestionades per empreses com Cellnex. A Europa, tradicionalment, aquestes torres eren propietat de les companyies de telefonia, però quan van veure que aquest no era un negoci clau per a elles i que preferien tenir liquiditat, les van anar venent a l’única empresa que tenien a l’abast, Cellnex.

L’avantatge afegit del 5G

A partir d’aquí, el que ha passat és un cercle virtuós. En primer lloc, que a mesura que avancem pel 2G, el 3G, el 4G i el 5G cal transmetre més dades. És a dir, calen més autopistes. “Qui les farà? -es pregunta Brun-. Qui ho sap fer i té experiència, i en aquest cas és Cellnex”. Després, que aquesta mateixa experiència que van guanyar dins d’Espanya els va presentar com un actor fiable al mercat europeu, i això ha fet que cada vegada tingui més contractes sobre la taula i que triï els que li donen més garanties. Telefónica, Vodafone, Orange, Hutchison, O2, Iliad, Sunrise, Salt, Swisscom i d’altres utilitzen torres de telecomunicacions de Cellnex.

“Tot això explica per què una companyia que fa cinc anys capitalitzava 3.000 milions d’euros avui dia en capitalitza 15.000 després d’haver fet dues ampliacions de capital el 2019 per un total de 3.700 milions d’euros i que van subscriure el 97% dels accionistes”, insisteixen des de dins de l’empresa. “El seu futur és brillant”, reconeix Brun.