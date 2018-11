Una empresa peruana compra la consultora de Pau Garcia-Milà

La tercera empresa fundada per l’emprenedor català Pau Garcia-Milà canvia ara de mans. La companyia peruana Canvia -propietat del fons de capital risc dels Estats Units Advent International- ha adquirit la consultora d’innovació Ideafoster, que l’emprenedor d’Olesa de Montserrat va crear amb Anna Cejudo el 2014. Garcia-Milà va assegurar ahir a l’ARA que l’acord s’havia tancat amb una transacció econòmica, encara que no va voler detallar-ne l’import. De fet, el també fundador d’eyeOS continuarà vinculat a la consultora com a conseller delegat i l’empresa mantindrà la seu a Sant Cugat del Vallès, on té les oficines.

Garcia-Milà va presentar Ideafoster com un “transformador d’idees” en projectes reals. Des del seu naixement ha treballat amb empreses com Nestlé, Accenture, Iberia i el Banc Sabadell per desenvolupar prototips de nous productes i serveis digitals. “No competim amb els seus departaments d’innovació, però ens podem dedicar a proposar 200 idees i triar-ne unes quantes per provar-les”, explica l’emprenedor. Amb l’adquisició de Canvia, el català espera que Ideafoster pugui ampliar la presència a l’Amèrica Llatina amb una oficina a Lima. La companyia peruana es va fundar fa 34 anys i té una plantilla de prop de 2.500 treballadors.

L’any passat Ideafoster -amb una desena d’empleats- va facturar prop de 789.000 euros i va obtenir un benefici net de gairebé 60.000 euros. Garcia-Milà afirma que l’empresa tancarà el 2018 amb uns ingressos de prop d’1,2 milions d’euros, que es podrien estirar fins als dos milions de cara a l’any vinent.

Segona venda a una multinacional

És la segona vegada que Garcia-Milà ven la seva empresa a una altra companyia. Ja ho va fer amb eyeOS, la start-up de gestió al núvol que va comprar Telefónica. Tot i així, després de diversos anys de pèrdues l’operadora va acabar tancant eyeOS el 2016.

En els últims anys, l’emprenedor també es va involucrar en un altre projecte -Steps Life-, una aplicació perquè els pares i mares comparteixin moments de la vida dels seus fills. Garcia-Milà explica que no està involucrat en el dia a dia de l’empresa, sinó que hi ha adoptat un rol extern com a assessor.