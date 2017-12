Els empresaris ja preveien una moderació de la inversió i l'ocupació abans de l'1-O

Els empresaris catalans ja preveien una certa moderació en el creixement d'algunes magnituds econòmiques el 2018 abans del referèndum de l'1-O i de la declaració d'independència, segons es desprèn d'una enquesta realitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona amb l'organització europea de cambres de comerç, Eurochambres.

L'enquesta de perspectives de creixement de la xifra de negocis de les empreses catalanes per a l'any 2018, que es va fer al setembre i en la que van participar 50.000 empreses, indica que els empresaris pronosticaven un 2018 tan bo com el 2017, però amb una moderació del creixement de la inversió i l'ocupació.

L'enquesta preveu una millora de la facturació de les empreses per la recuperació del consum interior i, sobretot, per l'increment de les exportacions, l'únic paràmetre que els empresaris preveuen que millori més el 2018 que el 2017.

El president de la Cambra, Miquel Valls, ha demanat als partits polítics que expliquin els seus programes econòmics de cara a les eleccions del 21-D. Valls també ha alertat que si després de les eleccions no hi ha un govern estable se'n pot ressentir la inversió, i ha demanat als partits i al nou Govern que es posin com a principal objectiu la creació d'ocupació, per passar d'una taxa d'atur del 12,5% al 6 o el 7%.

El president de la Cambra ha recordat que les empreses "volen confiança i estabilitat" i en aquest sentit ha dit que després del 21-O es poden obrir dos escenaris, un menys negatiu en el que disminueixi la incertesa política, que portaria a disminuir el creixement d'algunes magnituts, per exemple la inversió, que passaria d'un creixement del 3,7% al 3% o el consum, que passaria del 2,6% al 2,3%; i un escenari més negatiu, en el que es perllongués la incertesa, i que podria restringir les condicions financeres i creditícies, amb la qual cosa se'n ressentiria la inversió.

Però malgrat la situació política l'últim trimestre de l'any, la Cambra preveu que el 2017 Catalunya acabarà amb un creixement del PIB del 3,1 o el 3,2% (la previsió inicial era del 3,3-3,4%), que el propi Valls ha qualificat de "creixement contundent".

Eleccions a la Cambra

Respecte a la renovació de la presidència de la Cambra, Valls ha dit que espera que el nou Govern que surti del 21-D convoqui les eleccions, però no ha revelat si pensa presentar-s'hi de nou. Valls ha dit que primer vol veure el decret de convocatòria. "Fins que no hi hagi decret no faré pública la meva decisió", ha indicat.