Els empresaris volen fer contractes de formació a aturats de més de 45 anys

Contractes de formació per a majors de 45 anys. Aquesta és una de les propostes de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) recollides en el document 'L'aprenentatge: clau de la millora de l'ocupació i la competitivitat', que va aprovar la patronal a la seva junta executiva a principis de mes i que ha entregat als secretaris d'estat de Treball i Educació. L'informe, que ha avançat aquest dimecres 'Expansión' i al qual ha tingut accés l'ARA, recull un reguitzell de propostes que, en síntesi, busquen flexibilitzar la contractació de treballadors en formació i també de becaris perquè puguin ser-ho en qualsevol edat i puguin treballar de nit, caps de setmana, festius, en torns i puguin fer hores extres.

L'informe repassa la situació de l'ocupació juvenil a Espanya i situa la formació i l'aprenentatge com dos aspectes clau per reduir l'elevada taxa d'atur entre menors de 30 anys i també, segons la CEOE, la manca de professionals adequadament formats que hi ha actualment al mercat laboral espanyol. Per millorar aquesta situació, l'organització d'empresaris que dirigeix el català Joan Rosell creu que cal flexibilitzar els contractes de formació i els de beques i pràctiques.

En el cas dels contractes de formació, una de les propostes més cridaneres és el fet que aquests contractes –pensats per a joves que no tenen cap formació reglada i que poden durar entre 1 i 3 anys– s'estenguin a totes les edats i, sobretot, a majors de 45 anys que busquen feina. La CEOE ho redacta de la següent manera: "Cal que es pugui utilitzar per a tots els treballadors, sigui quina sigui la seva edat, que hagin estat acomiadats en sectors en declivi, perquè puguin orientar els seus coneixements cap a una nova professió. En aquesta línia, aquests tipus de contracte podrien anar dirigits a majors de 45 anys demandants de feina i que hagin esgotat la prestació d'atur (aturats de llarga durada)". Segons la CEOE, filtrar-ho per edat és "excloent", perquè haurien de prevaler motius formatius.

Segons Lola Santillana, secretària de treball i qualificació professional de CCOO, aquesta mesura és una "barbaritat" que només pretén precaritzar encara més el mercat de treball. Segons Santillana, el que necessiten les persones més grans de 45 anys i aturades de llarga durada "és un contracte estable i no precari, amb un sou digne, no un contracte de formació". Santillana recorda que aquesta mena de contractes no poden superar el 75% del salari mínim interprofessional.

Torns, nits i hores extres

Que el sector públic pagui dietes i transport de l'estudiant

La CEOE també demana que els contractats en formació puguin per llei treballar de nit i fer torns i hores extres. Considera que s'han d'eliminar aquestes restriccions perquè "suposen un dels principals inconvenients que condueixen a desestimar aquesta via de contractació".

Per als becaris o persones en pràctiques (que no són el mateix que les que tenen contractes de formació) reclamen mesures similars. En aquest cas, proposen que puguin treballar caps de setmana i festius a canvi de compensacions en dies de descans o altres mecanismes. Consideren necessari també que les empreses que "facilitin la integració d'estudiants en pràctiques" tinguin deduccions fiscals.

Finalment, reclamen impulsar una borsa de treball d'alumnes en pràctiques per a futures contractacions i que si l'empresa ha de cobrir despeses de dietes o de transport dels alumnes en pràctiques es cobreixin amb beques públiques o ajudes a l'estudiant. A més, exigeixen que no es reguli per llei la percepció econòmica dels salaris, cosa que el secretari de política sindical de la UGT, Gonzalo Pino, ha rebutjat de ple, ja que ha assegurat que no ho permetran.

La secretària de treball i qualificació de CCOO insisteix que totes aquestes mesures busquen "esclavitzar" encara més els joves i els col·lectius vulnerables com ara els aturats de més de 45 anys. A més, ha recordat que la taula per a la qualitat del treball que la ministra d'Ocupació, Fátima Báez, va promoure amb els sindicats i que hauria d'abordar aquestes qüestions no es reuneix des del desembre, i que el fet que la patronal hagi fet arribar al govern aquestes propostes posa molt difícil qualsevol negociació en aquesta taula.