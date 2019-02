“Però a la granja hi haurà cobertura o no?”

La pregunta que suscita més interès davant de l’estand d’Orange, mentre un portaveu explica les bondats del 5G per connectar tot tipus de dispositius i assolir una velocitat d’internet mai vista, és prosaica: “Però a la granja hi haurà cobertura com a les ciutats o no?” La resposta no convenç: “Encara no li sé dir quan arribarem a tot arreu”, contesten des de l’operadora a un dels empresaris agrícoles que dimecres va visitar per primer cop el Mobile World Congress. La tecnologia promet millorar totes les indústries, i els agricultors i els ramaders tampoc se n’escapen.

Venanci Grau pren notes i observa encuriosit un llimoner que creix en un hivernacle replet de sensors i infrarojos. És el conseller delegat de Giropoma Costa Brava, una empresa gironina que fa gairebé 60 anys que es dedica a cultivar aquesta fruita. “Nosaltres ja tenim coses semblants, però més artesanes”, bromeja. En un dels estands del congrés, un consultor vestit d’astronauta explica que a l’espai també s’hi podran cultivar vegetals gràcies a la tècnica de l’aquoponia. “Això encara no ho veig tan clar”, comenta Grau. Sí que confia en la tecnologia per poder evitar alguns dels processos del seu cicle productiu i, fins i tot, ser “més sostenibles”.

Com en un tour turístic, els empresaris passegen pel congrés amb auriculars, un guia que els comenta al detall totes les innovacions i una hostessa que aguanta un cartell perquè ningú no es despisti pels vuit pavellons de la fira. Encara que el sector primari tingui una imatge envellida, la mitjana d’edat del grup no és elevada. La xifra la distorsiona el Martí, un adolescent a qui el seu pare ha convidat a sumar-se a la visita. “Encara no m’imagino moltes d’aquestes coses a la nostra empresa”, reconeix, després de quedar embadalit amb el prototip d’un taxi autònom volador.

Tractors sense conductor

“Ho fem menys que altres, però també intentem adaptar-nos a les noves tecnologies”, assegura Marcel Pradas, director tècnic de Jympa. Aquesta empresa de Castellserà (Urgell) fabrica maquinària agrícola i el directiu té molt clar que les dades que puguin extreure les segadores seran cada vegada més importants per als seus clients. “Ja hi ha tractors que porten GPS i alguns directament van sense conductor. És molt futurista, però fa quinze anys ningú en parlava”, avisa. Moltes d’aquestes empreses treballen amb productors que cada cop estan més acostumats -sobretot les noves generacions- a fer servir una aplicació per controlar les previsions del temps, en lloc de refiar-se de mirar al cel. “La idea que tenim de l’agricultor és la d’un home d’edat avançada, amb poc accés a les tecnologies, però com tots els sectors s’està rejovenint”, reivindica Pradas.

De tornada a l’estand de la Generalitat -és qui ha organitzat el tour través d’Acció i el clúster Femac en el marc del programa Going Digital- els rep un tast d’aquesta nova realitat del sector: Atlantis IT és una empresa catalana que igual que connecta flotes de cotxes amb sensors ho fa amb els ramats de vaques.