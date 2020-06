Les empreses catalanes han rebut el 19% de crèdits ICO de l'Estat

Les empreses amb seu a Catalunya han rebut un total de 12.124 milions d'euros de les línies de crèdit avalades per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) com a mesura per a mitigar l'impacte econòmic de la pandèmia, segons les últimes dades actualitzades pel ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i publicades aquest divendres.

Amb aquesta xifra, Catalunya ha obtingut un 19% del total d'aquestes línies, que superen els 65.000 milions d'euros a tot l'Estat. Només Madrid supera Catalunya, amb 12.901 milions d'euros de crèdit.

Dels més de 12.000 milions d'euros que han rebut les empreses catalanes, més de 9.200 milions tenen l'aval de l'Estat. Malgrat que Catalunya ocupa el segon lloc per volum de crèdit, les empreses catalanes són les que han formalitzat més operacions i més se n'han beneficiat.

A tancament del maig s'havien registrat més de 99.000 operacions a Catalunya, el 19% de tot Espanya, i un total de 73.684 empreses han rebut finançament d'aquestes línies de crèdit.

Al conjunt de l'Estat, l'ICO ha concedit més de 65.000 milions d'euros fins a final de maig i ha signat més de 520.000 operacions (en aquest cas, les dades estan actualitzades fins al 3 de juny). D'aquesta quantitat, l'Estat ha presentat avals per un import de gairebé 50.000 milions d'euros.

Els autònoms i les pimes concentren el 98% de les operacions aprovades, amb més de 519.000, mentre que el finançament rebut ascendeix fins als 45.810 milions d'euros. D'aquests, 36.606 milions compten amb l'aval de l'Estat.

Turisme, oci i cultura, principals sectors

Les grans empreses han captat 19.380 milions d'aquests crèdits, dels quals 13.211 milions compten amb l'aval de l'ICO, a través de més de 9.000 operacions. Per sectors, les companyies vinculades al negoci del turisme, l'oci i la cultura segueixen liderant tant el nombre d'operacions signades com el finançament rebut. Fins al 31 de maig, aquest col·lectiu havia efectuat més de 102.000 sol·licituds de crèdit a l'Estat a través de 83.384 empreses. En total havia rebut 10.524 milions, dels quals gairebé 7.900 estan avalats per l'ICO.

Els altres sectors al capdavant del rànquing són les empreses de béns de consum i comerç (prop de 53.000 operacions i 4.163 milions rebuts), la construcció (més de 52.000 operacions i 6.818 milions) i els serveis empresarials, professionals i administratius (gairebé 45.000 operacions i 6.270 milions).

La línia de crèdit avalada per l'ICO està dotada amb 100.000 milions d'euros dividits en cinc trams. A hores d'ara, el govern espanyol ja ha activat quatre d'aquests trams per un import de 84.500 milions d'euros.