Les grans empreses clamen "consens" però reclamen que no se les penalitzi fiscalment

La Cambra d'Espanya ha inaugurat el curs a través d'un ple extraordinari i ho ha fet convocant els pesos pesants d'algunes de les empreses més grans de l'Íbex-35, però també el govern espanyol amb la ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño. Malgrat que tots han detallat les "preocupacions" de cada sector, hi ha una recepta compartida i, al mateix temps, un missatge clar al govern espanyol: d'una banda, "suport" a les grans empreses, a través de la col·laboració publicoprivada. "Sense participació activa de les empreses, no hi haurà una sortida de la crisi", ha advertit des d'un bon començament el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet. I, de l'altra, "no penalitzar en excés fiscalment", en paraules del president d'Indra, Fernando-Abril Martorell, ni tampoc a través de la "regulació", les empreses.

Tots han reconegut que Espanya és un dels països més tocats per la crisi econòmica actual, fruit de la pandèmia, i que la recuperació ha d'anar lligada al model productiu al qual s'aspiri. "Tenim moltes pimes, més de petites que de mitjanes, i això és una debilitat", ha assenyalat Martorell, que ha demanat un "pla eficaç i solvent que generi expectatives" i ha posat com a exemple els Pactes de la Moncloa, a través de "la investigació, la tecnologia i la reindustrialització", ha dit. Al seu torn, el president del BBVA, Carlos Torres, ha subratllat com a "imprescindible" que aquestes empreses s'afegeixin sine qua non a la digitalització. En aquest últim sentit, el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamat un pacte digital europeu amb "noves regles del joc iguals per a tothom", ja que si no "és impossible tenir la mateixa productivitat", ha dit.

"Els recursos han d'anar dirigits a projectes multiplicadors", han defensat tant Torres com la presidenta del Banc Santander, Ana Botín. De fet, Botín ha precisat que aquests "salvin empreses", ara bé, "que valguin la pena", ha matisat Botín, ja que "després serà més fàcil la seva recuperació". Durant el ple extraordinari, Botín ha aprofitat la seva intervenció per tornar a fer del totxo una sortida a la crisi. La presidenta del Santander ha demanat un pla que faciliti la contractació d'hipoteques i, de fet, fa uns mesos ja va proposar llançar hipoteques per a joves amb avals de l'Estat de fins al 20%.

L'oxigen dels avals ICO

La ministra d'assumptes Econòmics, Nadia Calviño, ha volgut reiterar el suport del govern a les empreses i ha recordat als seus màxims dirigents que ja s'han mobilitzat els 100.000 milions d'euros en crèdits, cosa que significa un 15% del PIB en liquiditat en forma d'avals públics. Calviño ha assegurat la "col·laboració" entre el sector públic i privat i ha avançat que els 40.000 milions de l'última línia de l'ICO ja estaran a disposició la setmana que ve "no només per finançar liquiditat", ha dit, sinó per "invertir". Uns avals que tots els presents en l'acte –BBVA, Banc Santander, Indra, HP, Iberdrola i Telefonica– han reconegut com a positius.

Sobre els pressupostos, el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, ha reclamat al govern espanyol i als grups polítics un acord que "demostri estabilitat institucional". Bonet també ha demanat l'extensió de mesures com els ERTO.