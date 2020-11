Les empreses de consum esperen una frenada de vendes l'any vinent

Les empreses de gran consum –un sector que agrupa supermercats, botigues independents i de servei i cadenes especialitzades– esperen un 2021 sense increments de vendes després d’un 2020 en què la pandèmia del covid-19 ha portat un augment generalitzat de la facturació, tot i que alguns sectors han patit.

Entre el gener i l’octubre del 2020 les empreses de gran consum a Espanya van augmentar la facturació un 6,8% respecte al mateix període de l’any abans, cosa que gairebé triplica el ritme de vendes del 2019, segons càlculs de la consultora de consum Nielsen. Ara bé, també recorda que alguns subsectors s’han vist afectats molt negativament pels confinaments i les restriccions per frenar el virus.

Nielsen assenyala les empreses d’hostaleria i les cadenes especialitzades, com la perfumeria, com els subsectors més afectats pels tancaments, fet que s’ha notat a nivell de categories. En els primers deu mesos de l’any, les begudes van registrar una davallada de les vendes del 42% fruit del tancament de bars i restaurants, mentre que les perfumeries van patir una disminució de la facturació del 23% respecte al mateix període del 2019.

Tot i que els experts mèdics creuen que a priori es començarà a controlar la pandèmia el primer trimestre de l'any que ve (molts governs ja parlen obertament de possibles vacunes al març, o abans i tot), la consultora no espera que això tingui un efecte especialment positiu en la facturació. Concretament, Nielsen calcula que les vendes del sector seran quasi planes, amb un modest increment del 0,6% en comparació al 2020.

"Sempre que la situació sanitària estigui controlada a meitat del 2021, estimem un exercici estable i pràcticament pla", ha dit Patricia Damiel, directora general de la consultora de consum Nielsen, en un acte organitzat aquest dilluns per la patronal Aecoc. Segons Damiel, les empreses necessitaran "resiliència" i "adaptabilitat" als canvis que es produiran al llarg de l’any. En aquest sentit, ha apuntat que el 2021 continuarà la tendència a l'alça del comerç online.

Black Friday marcat per la pluja

A banda dels pronòstics de cara al 2021, el sector també va fer ahir balanç del Black Friday, que va tenir lloc aquest divendres. Tant la mateixa jornada com el cap de setmana posterior, que marca l’inici oficiós de la campanya de Nadal, van estar marcats per les restriccions, sobretot als centres comercials.

El fet que la Generalitat obligués els centres comercials a mantenir-se tancats durant el cap de setmana va ser el "factor que més ha incidit" en la davallada de vendes. Segons Comertia, l’associació catalana d’empreses familiars de comerç minorista, les vendes del comerç durant els tres dies van caure un 36% a Catalunya en comparació a l’any passat. Ara bé, sectors com la moda, l’electrònica i els complements per a la persona van perdre entre un 40% i un 60% de la facturació.

Però, a més de la clausura dels centres comercials, la patronal també va apuntar la pluja que es va estendre per bona part del país tot el dissabte i els tancaments perimetrals per municipi com a possibles causes de la caiguda. Malgrat això, durant la setmana anterior el sector s’havia mostrat moderadament satisfet sobre el ritme de vendes entre els establiments que sí que van poder obrir i, en general, tant el gran comerç com el petit esperen una bona campanya de Nadal.