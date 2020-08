Les empreses 'fintech' prefereixen Barcelona abans que Madrid

Barcelona és la quarta ciutat europea més atractiva per a les start-ups del sector financer, les anomenades fintech. L'Índex d'Ocupació Fintech a Europa, elaborat per la consultora immobiliària Savills Aguirre Newman, indica que cap ecosistema europeu aconsegueix encara fer ombra a Londres, que és l'epicentre per excel·lència del sector a Europa. Ara bé, la sorpresa és que després de Berlín i París, hi apareix Barcelona. Sorpresa perquè tradicionalment aquesta posició es relacionava amb Madrid, que és la ciutat on es concentra majoritàriament el teixit financer d'Espanya.

De fet, a principis d'aquest any, una radiografia del sector feta per Finnovating mostrava que les principals empreses fintech espanyoles estan situades a Madrid, i que malgrat que un 94% de la inversió se la divideixen Madrid i Barcelona, més de la meitat va a parar a empreses instal·lades a la capital espanyola. En aquest sentit, l'ajuntament d'aquesta ciutat porta ben bé des del 2017 intentant posicionar-se com a ecosistema de referència del sector i ha materialitzat aquestes intencions aquest 2020 creant el clúster Madrid Capital Fintech, una agrupació d'empreses de tecnologia financera per impulsar el sector.

Però l'informe de Savills assegura que Barcelona ha atret els últims cinc anys 182 milions d'euros de capital risc dirigit a empreses fintech, més del doble que Madrid, que segons això n'ha atret 80 milions i que apareix en sisè lloc en aquest rànquing, per darrere de Manchester.

“Les fortes perspectives de creixement de l'ocupació tecnològica i la població en edat laboral de Barcelona són un factor clau, en combinació amb el cost laboral”, expliquen els responsables de la recerca. “Contractar un enginyer de software a Barcelona és de mitjana més de 10.000 euros a l'any més barat que a Londres, i la relació entre el preu de l'habitatge i els ingressos és gairebé la meitat”, afegeixen. I a això s'hi suma que les empreses es beneficien de rendes d'oficina de menys d'un terç del cost d'una oficina a Londres.

Això sí, els 72,3 i els 75,1 punts que la consultora dona a Madrid i Barcelona respectivament encara estan lluny dels registres de Londres, Berlín o París. La primera, per exemple, n'obté 100. “Londres ha atret més inversió de capital risc en el sector de la tecnologia financera que qualsevol altra ciutat europea per la presència dels serveis financers mundials, l'accés als talents del sector tecnològic i financer i a un entorn de regulació favorable”, expliquen des de Savills.