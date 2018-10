Les empreses hauran de fer públics els salaris dels seus treballadors i dels directius

Les empreses de més de 250 treballadors hauran de publicar anualment a la seva pàgina web de manera "fàcilment accessible" els sous mitjans de treballadors, directius i consellers –incloent-hi dietes i plans de pensions–, així com el percentatge de contractes temporals i indefinits de la plantilla, entre altres informacions rellevants que habitualment no són públiques. El Congrés ha aprovat aquest dimarts un projecte de llei que millorarà la transparència corporativa de les mitjanes i grans empreses. La cambra l'ha remès al Senat per la seva aprovació.

La futura llei és la transposició d'una directiva europea i obligarà les empreses a fer públics informes de gestió a partir de l'any 2021 que incloguin no només els sous, sinó també una llarga llista de dades com ara el nombre d'empleats, les evolucions salarials segons el sexe i l'edat. Les companyies de més de 500 treballadors no podran esperar al 2021 i estaran obligades a publicar les dades l'any que ve.

També s'hi haurà d'incloure una bateria d'informacions relatives a l'organització de la feina dins l'empresa com ara les polítiques per promoure la igualtat entre homes i dones, les mesures per facilitar la conciliació, el nombre d'hores d'absentisme dels treballadors i les polítiques d'accessibilitat i de formació.

Informació fiscal i subvencions públiques

Les empreses també hauran de fer públics en l'informe algunes dades fiscals i empresarials entre els quals hi ha els beneficis obtinguts país per país en el cas de multinacionals, els impostos abonats sobre beneficis, les subvencions públiques rebudes, la política de subcontractacions i les mesures que ha impulsat la companyia per prevenir suborns, casos de corrupció o blanqueig de capitals.