Les empreses tributen menys que el 1999 tot i haver duplicat beneficis

Els beneficis empresarials s’han duplicat des del 1999, però els impostos que paguen les empreses per aquests guanys encara no arriben als nivells d’aquell any. Així ho va revelar ahir José Luis Escrivá, president de l’Airef, el supervisor fiscal, al seu compte de Twitter, en una piulada feta en un moment especialment polèmic. Avui es tornen a reunir a la Moncloa Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que fa setmanes que conversen per consensuar uns nous pressupostos generals de l’Estat. En aquestes negociacions la fiscalitat s’ha convertit en una de les peces indispensables.

El govern de Pedro Sánchez ha llançat en els últims mesos diversos “globus sonda” -fent servir les paraules de la ministra d’Indústria- sobre diverses mesures fiscals, com un impost a la banca, els impostos al dièsel i l’impost de societats. Sobre aquest últim, Sánchez defensa que “hi ha un marge de millora claríssim” perquè les empreses tinguin una tributació real mínima del 15%. Podem el pressiona perquè aquest 15% siguin impostos sobre els beneficis, mentre que el PSOE prefereix quedar-se en la base imposable (és a dir, sobre la part dels beneficis que està subjecta a tributació). És enmig d’aquesta discussió que s’ha d’entendre el tuit d’Escrivá.

El gràfic demostra, amb dades actualitzades de l’Agència Tributària, que mentre que el resultat comptable positiu de les empreses (els beneficis) s’ha més que duplicat des del 1999, l’impost de societats reportat no arriba als nivells d’aquella època. El gràfic es fixa el 1999 com a punt de partida i s’observa com el 2017 el resultat comptable ja ha crescut un 119%. La base imposable també ha crescut, tot i que molt menys (un 10%). En canvi, l’impost de societats devengat (el que es tributa) encara està un 3% per sota del nivell d’aleshores.

Com pot ser que les empreses guanyin més però tributin menys si no s’ha canviat el tipus? La mateixa Airef detalla que és per diversos factors. D’una banda, les empreses compten amb figures i estratègies fiscals que acaben reduint un tipus impositiu general del 25% a un d’efectiu del 7%, xifra en què coincideixen Sánchez i l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro.

Les deduccions per a les empreses són nombroses però també cal tenir en compte les compensacions de les pèrdues dels anys de crisi. I hi ha un altre factor que el PSOE i Podem volen atacar. Les exempcions de doble imposició per dividends que les empreses repatrien (i que no tributen a Espanya), que han augmentat a causa de la internacionalització. El 2016 es van repatriar 86.000 milions en aquest concepte, que no van tributar per evitar la doble imposició. El PSOE i Podem estudien si modifiquen aquesta norma.