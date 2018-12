Multa de 120.000 euros contra Endesa per donar d'alta clients sense el seu consentiment

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat Endesa amb 120.000 euros per haver donat d'alta diversos contractes de clients sense el seu consentiment, tot i que ha reduït la sanció real en un 40% perquè la companyia ha pagat abans de la resolució de l'expedient.

Segons ha explicat l'organisme de la competència en un comunicat, en diversos casos el canvi va implicar que els clients passessin de la tarifa regulada al mercat lliure, en què l'empresa fixa el preu de l'energia i pot incloure altres serveis i assegurances de manteniment addicional.

A més, també s'ha confirmat que Endesa va activar a un client un nou contracte combinat de gas i electricitat sense el seu consentiment, i el va passar també al mercat lliure per a totes dues energies. La CNMC considera provat que Endesa "no va respectar els requisits que han de seguir les comercialitzadores d'electricitat i gas per contractar un nou client". De fet, Endesa ja va ser sancionada al mes de març amb 30.000 euros per pràctiques similars.

No és el primer cop

L'any 2017 la CNMC també va multar quatre companyies d'electricitat i gas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural i Viesgo Energia) per contractar clients sense el seu consentiment, amb un valor total de les sancions de 155.000 euros.

Tot i la multa, canviar el contracte dels clients sense el seu consentiment és una pràctica considerada com a "infracció lleu", d'acord amb la llei que regula el sector elèctric. De fet, la CNMC ha aprovat reduir la sanció en un 40% –en tres dels quatre casos investigats– perquè Endesa ha "reconegut la seva responsabilitat" i ha aportat l'import reduït de la multa abans de la resolució. Per tant, el pagament final que haurà fet la companyia serà de 88.000 euros.