Les cinc grans energètiques espanyoles pagaran el 91% del bo social elèctric

Les cinc grans companyies energètiques espanyoles –Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP Espanya i Repsol– hauran d'aportar el 91,5% del finançament per al bo social elèctric el 2020, segons l'ordre ministerial que aprova els percentatges de repartiment de les quantitats destinades a finançar publicada aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Endesa, com a companyia amb la cartera més gran de clients, es farà càrrec del 35,5% del cost del bo social, l'import total del qual puja a uns 200 milions d'euros, mentre que Iberdrola en pagarà el 34,4%, i Naturgy n'assumirà el 15,2%. Per la seva banda, a EDP Espanya se li assigna el 3,9% del repartiment, mentre que Repsol, que des de l'any passat figura ja entre el grup de finançadors després d'adquirir a la fi del 2018 la comercialitzadora de Viesgo, haurà de posar-ne el 2,4%.

L'aportació s'ha calculat amb la mitjana de clients de cada grup energètic des del 30 de setembre del 2018 fins al 30 de juny del 2019. El bo social el paguen totes les comercialitzadores que hi ha a Espanya (unes 300) en funció del nombre de clients que tenen. El repartiment el fa la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC).

Beneficiaris

El bo social és un descompte en el preu de la llum, d'entre el 25% i el 40%, que poden demanar clients que tinguin contractada la tarifa regulada amb una potència contractada màxima de 10kW i està limitat a uns consums màxims. Per aconseguir-lo, cal acreditar ser una família vulnerable. En casos de famílies molt vulnerables amb risc d'exclusió social es pot arribar a subvencionar el 100% del rebut. Degut a la pandèmia, el govern espanyol va prorrogar fins al setembre el bo social per als clients que els vencia, i es va ampliar la possibilitat de demanar-lo per a les famílies i autònoms especialment afectats pel covid-19.

Segons les últimes dades de la CNMC, més de 650.000 famílies a Espanya es beneficien del bo social elèctric.