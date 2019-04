L'energia i els carburants impulsen els preus al març

Els preus de l'energia van impulsar la inflació el mes de març. L'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya va escalar tres dècimes respecte al mes de febrer i es va situar en un 1,4%, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Al conjunt de l'Estat, els preus també van accelerar la seva pujada, fins a un 1,3%, una dècima menys que a Catalunya, i dues dècimes que al mes de febrer. Amb aquestes dades es constata un creixement de la inflació a Catalunya una dècima per sobre de la mitjana de l'Estat.

Els preus de l'energia van ser el principal motor de la pujada de l'IPC. L'acceleració de la inflació a Catalunya és el màxim creixement interanual dels preus del transport (2,5%, un 1,1% més que al febrer), a causa de l'augment dels preus dels carburants, i en l'increment dels preus de l'habitatge (2,3% interanual) bàsicament pel preu de la llum. En canvi, tira dels preus a la baixa la cultura i l'oci, amb un descens d'un 1,6%.

A l'Estat creixen el 3% dels preus del transport (un punt més que el mes anterior), conseqüència de l'encariment dels carburants i lubricants, que fa un any es van abaratir. A més, els preus de l'habitatge van créixer el 2,1% (un punt per sobre de febrer) per la caiguda més baixa del preu de l'electricitat al març que el mateix mes de l'any passat.

En sentit contrari, van tirar dels preus a la baixa els aliments i begudes no alcohòliques, que es van encarir cinc dècimes menys que al febrer (0,9%), a causa d'un comportament a la baixa de fruites i de llegums i hortalisses.

Aquesta situació ha provocat que la inflació subjacent, un cop eliminats els components més volàtils de la cistella de la compra –energia i aliments frescos–, s'hagi mantingut en el 0,7% en el conjunt de l'Estat, situant-se sis dècimes per sota de l'IPC general.