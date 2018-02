Els escàndols posen en perill la marca ‘made in Germany’

Made in Germany. Aquesta ha sigut durant anys la marca utilitzada pel gran empresariat alemany com a carta de presentació a l’estranger. Seriositat, precisió, bona qualitat i fiabilitat han sigut els valors relacionats tradicionalment amb les exportacions procedents del país més ric i poderós de la Unió Europea. L’èxit del model econòmic alemany es basa, no en va, en l’exportació, que aporta més de la meitat del PIB.

Alguna cosa, però, està canviant en la percepció dels productes i serveis d’Alemanya a la resta del món. Els escàndols protagonitzats per multinacionals com Volkswagen, Siemens i el Deutsche Bank amenacen de tombar una reputació treballada durant dècades. L’anomenat Dieselgate (manipulació de les emissions dels motors dièsel) és l’últim capítol d’una llarga llista de males pràctiques d’empreses multinacionals alemanyes. “Està en joc la marca made in Germany ”, titulava aquesta setmana Handelsblatt, el principal diari econòmic del país.

“Els mètodes dubtosos del lobi automobilístic no ens han sorprès”, confessa a l’ARA Timo Lange, cap de campanyes i portaveu de LobbyControl, una organització no governamental que fa una dècada que denuncia la falta de transparència de les relacions entre els grups de pressió de les multinacionals alemanyes i els cercles polítics de Berlín. Lange es refereix a una informació que ha vist la llum aquesta setmana gràcies al diaris Süddeutsche Zeitung i Stuttgarter Zeitung : Volkswagen, Daimler i BMW van fer proves amb micos i humans a través d’un lobi anomenat Grup Europeu d’Investigació sobre Medi Ambient i Salut al Sector del Transport -EUGT, per les seves sigles en alemany.

“L’any passat ja vam informar críticament sobre l’EUGT, l’organització finançada per la indústria automobilística. La seva estratègia buscava evidentment relativitzar els perills de les emissions dels dièsel i oferir una imatge neta d’aquests motors, la reputació dels quals ja s’havia vist afectada abans de la sortida a la llum del Dieselgate. Els seus mètodes recorden l’estratègia del lobi del tabac en dècades passades”, explica Lange.

“Organització criminal”

“Només les infraccions comeses en la manipulació dels tipus d’interès van influir en operacions per valor d’uns 500.000 milions de dòlars. Aquestes pràctiques eren habituals al banc més gran d’Alemanya [...]. Cap organització mafiosa podria vèncer el Deutsche Bank en una competició”.

Aquest demolidor paràgraf està extret del llibre Ist die Deutsche Bank eine kriminelle Vereinigung? [És el Deutsche Bank una organització criminal?], on el jurista Wolfgang Hetzer enumera les nombroses irregularitats del primer banc privat alemany: manipulació de balanços, falsificació d’informació de productes financers i pràctiques corruptes, entre d’altres. Però els problemes del Deutsche Bank van més enllà d’una simple falta de credibilitat: va tancar el 2017 amb pèrdues de 497 milions i suma tres anys consecutius en números vermells.

Siemens és una altra multinacional alemanya amb titulars negatius. Va protagonitzar l’escàndol relacionat amb suborns més important de la història d’Alemanya: durant anys, l’empresa va fer servir diner negre per subornar administracions públiques estrangeres a canvi de contractes. Després del terratrèmol, va posar en marxa un procés de renovació i neteja. Va tancar el 2017 amb guanys. Tot i així, vol eliminar milers de llocs de feina aquest any.

Portes giratòries

Arran de l’acumulació d’escàndols, molts es pregunten com empreses tan importants van poder escapar els controls dels poders públics d’un país fiscalment tan rigorós com Alemanya. Timo Lange, de LobbyControl, té clara quina és la raó en el cas de les multinacionals automotrius:“El govern federal alemany sempre ha protegit la indústria automobilística. És un factor econòmic molt important i abanderat de la marca made in Germany. Aquestes empreses poden estar segures del suport del govern alemany independentment del seu color partidari”.

Com denuncia LobbyControl, la pràctica de les portes giratòries no és exclusiva del països del sud d’Europa. “A Alemanya, la proximitat de la política i els consorcis de l’automòbil ha quedat palesa amb els nombrosos moviments personals entre el govern i la branca automotriu. El govern federal sempre ha actuat sota el lema «El que és bo per a Daimler, Volkswagen i BMW és bo per a Alemanya»”, diu Timo Lange.

Per això, LobbyControl demana un registre transparent i obligatori de lobis. L’últim capítol del Dieselgate augmenta ara les esperances de l’ONG sobre una rectificació del futur govern federal alemany.