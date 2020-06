Espanya, tercer país de la Unió Europea en treballadors en risc de pobresa

Espanya és el tercer país de la Unió Europea on hi ha un percentatge més elevat de treballadors que, malgrat tenir feina, viuen en risc de pobresa. Segons les dades que ha publicat aquest dilluns la Comissió Europea, el 2018 (últim any amb aquestes dades disponibles) la ràtio a l'Estat de persones que vivien sota risc de pobresa tot i tenir feina era del 12,9%, només per darrere de Romania i Luxemburg. A més, la dada va empitjorar entre 2013 i 2018, amb una taxa del 10,5%.

Aquest és un dels índexs que la Comissió Europa té en compte per analitzar si els països de la Unió Europea s'acosten o progressen cap als objectius de desenvolupament sostenible, que no només tenen en compte qüestions mediambientals sinó també d'integració social i desigualtat. I Espanya, en general, és un dels països que més feina té per fer en aquesta línia. Per exemple, també és un dels països on hi ha un percentatge més elevat de persones en risc de pobresa després d'haver rebut les ajudes socials corresponents. Concretament, és el sisè estat de la zona euro, amb una taxa superior al 20%, que va augmentar lleugerament entre 2015 i 2018.

En conjunt, el percentatge de persones en risc de pobresa o exclusió social a Espanya era de més del 25% el 2018, gairebé igual que el 2013, superior a la mitjana europea del 20% i per darrere de països com Bulgària, Romania, Lituània, Grècia i Itàlia. També crida l'atenció l'elevat percentatge de població que arreu d'Europa viu en habitatges amb problemes com humitats, sostres amb goteres i portes i finestres amb problemes diversos. La mitjana europea era lleugerament inferior al 15% el 2018, igual que la taxa espanyola, però en països com Xipre i Portugal la ràtio supera el 25%.

I més enllà dels problemes estructurals d'Espanya, la desigualtat dins la Unió Europea es fa encara més evident si ens fixem, per exemple, en el fet que països com Romania, Lituània i Letònia encara tenen entre un 5% i un 10% de població que viu sense tenir dutxa o banyera o un lavabo a casa seva. El cas més elevat es registra a Romania, amb un 25%. En aquest indicador, la gran majoria de països amb l'excepció dels esmentats anteriorment registren índexs prop del 0.