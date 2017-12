El govern espanyol retreu a la CNMV que autoritzés l'opa a Abertis sense el seu vistiplau

El govern de Mariano Rajoy ja va dir que calia el seu permís per executar un moviment tan important com l'opa de la italiana Atlantia sobre el gestor d'infraestructures Abertis. Però la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va ignorar les reclamacions de l'executiu espanyol i va donar llum verda a l'operació que implicava que el gestor de carreteres més gran de l'Estat deixés de ser espanyol. Davant aquesta situació, el govern espanyol ha enviat dos requeriments formals al regulador amb l'objectiu que "es reparin els defectes provocats".

El ministeri d'Energia i el de Foment ho han comunicat aquest dijous i han insistit que, d'acord la legislació vigent, la societat que feia l'oferta -Atlantia-, sí que havia de demanar autorització al govern espanyol i que, al mateix temps, la CNMV havia de garantir que així es produís ja que hi entraven en joc concessions públiques.

Per presentar aquests requeriments, Foment i Energia recorden que la mateixa Atlantia va presentar l'oferta conscient que aquesta situació podia donar-se: "En el document d'Atlantia s'expressava que la societat oferent no considerava necessàries totes dues autoritzacions i que assumiria les conseqüències de no haver-les obtingut, en cas que un tercer [el govern] les considerés exigibles".

Amb aquest retret, el govern espanyol també recorda que Atlantia sí que ha demanat permís a la resta de països on Abertis opera, a tots menys a Espanya. Per això, basant-se en "informes interns de tots dos departaments i en el de l'Advocacia General de l'Estat", l'executiu de Mariano Rajoy emet aquests dos requeriments.

La irrupció de Florentino

I davant aquesta situació, Florentino Pérez, el president del Reial Madrid i de la constructora ACS, va acabar entrant a la guerra presentant una contraopa a través de la filial alemanya d'ACS, Hochtief. Sobre aquesta oferta, el govern espanyol assegura que "s'està analitzant" però recorda a Atlantia i a la CNMV que en aquest cas sí que s'ha demanat l'autorització a tots dos ministeris.