El govern espanyol beneeix el pacte de Florentino i Atlantia per quedar-se Abertis

L'acord entre la companyia italiana Atlantia i la constructora ACS, que presideix Florentino Pérez, per quedar-se Abertis sembla que té el vistiplau del govern espanyol. Almenys així es desprèn de les declaracions del ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Nadal ha dit en una entrevista a Onda Cero que el pacte entre Atlantia i ACS el veu "més que correcte" i "lògic". Precisament el ministre Nadal és qui va posar més problemes a l'oferta inicial d'Atlantia argumentant que afectava interessos estratègics que fins i tot incloïen la defensa nacional, perquè Abertis és el principal accionista de l'operador de satèl·lits Hispasat.

Malgrat que Nadal va defensar que el govern espanyol havia d'autoritzar l'opa a Atlantia, avui el ministre ha indicat que l'executiu de Mariano Rajoy no ha intervingut en el procés de venda d'Abertis.

El ministre ha assegurat que el pacte entre Atlantia i ACS per comprar Abertis en una operació de més de 18.300 milions evitarà també que els fons oportunistes "s'omplin les butxaques" amb l'operació.

Nadal, que veu una "bona sortida" en el pacte entre Atlantia i ACS, ha dit: "Aquí hi ha hagut dos contendents, tots dos del sector, una constructora i una altra d'autopistes, que volien la principal empresa d'autopistes espanyola i en lloc de barallar-se entre ells per veure qui hi posa més diners han arribat a un acord i té tota la lògica" .

El ministre ha insistit que el govern espanyol "no s'ha implicat" en aquest tema al marge de les seves atribucions, i ha indicat que no li consta que el president espanyol, Mariano Rajoy, hagués sopat amb el president d'ACS, Florentino Pérez, per tractar de l'assumpte. "Ha sigut una decisió de les mateixes empreses", ha reblat Nadal.

El ministre ha explicat que quan una empresa estrangera vol invertir a Espanya, el que vol el govern és que tingui un projecte que tingui en compte la política econòmica i els interessos generals dels espanyols i evitar "alguna mala experiència" com la d'Enel amb Endesa. "No inverteix al nostre país, i el 100% dels beneficis se'ls endú com a dividends; aquest tipus d'actuacions no ajuden a capitalitzar l'empresa ni col·laboren amb la política energètica del país", ha denunciat.

En resposta a la pregunta de si el govern espanyol vol que Red Eléctrica sigui la que passi a controlar Hispasat, Nadal ha indicat que l'única empresa aeroespacial espanyola vinculada a les telecomunicacions "necessita un gestor que conegui el món dels satèl·lits i que li proporcioni un bon projecte empresarial" .