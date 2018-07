L'Estat té sis mesos per pagar la factura milionària del rescat de les radials

L'Estat espanyol té més marge de dèficit durant els propers anys i, per tant, no haurà de retallar tant la despesa com havia de fer-ho seguint les previsions que l'anterior govern havia pactat amb Brussel·les. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha comparegut aquest divendres precisament per explicar els nous objectius de dèficit que la ministra d'Economia, Nadia Calviño, va aconseguir pactar ahir amb la Comissió Europea. Un dels riscos que feien improvable el compliment del dèficit és la factura que l'Estat ha de pagar pel rescat de les radials fallides i, tal com ha explicat aquest divendres el ministre de Foment, José Luis Ábalos. tenen sis mesos per fer front a aquest pagament.

L'anterior executiu havia rebaixat aquesta factura a uns 1.800 milions d'euros però anteriorment s'havia estimat que podia superar els 2.000 milions, una xifra secundada pels càlculs de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Però els fons voltor que tenen el deute de les autopistes han elevat la factura fins als 4.000 milions. Ara, com ha explicat Ábalos, s'ha rescindit el contracte de concessió i, per tant, l'administració té un termini de sis mesos per pagar aquests diners i fer el càlcul correcte de la responsabilitat patrimonial. Ábalos ha insistit que aquesta és una decisió que ve heredada de l'anterior executiu que va ser qui va decidir que fos l'Estat qui és quedés amb aquestes autopistes.

El dèficit del PP no era "realista"

S'ajorna l'equilibri pressupostari fins el 2022

Precisament l'executiu espanyol té més marge per fer aquest pagment perquè ha aconseguit rebaixar les exigències que s'havia fixat l'anterior executiu del PP quan va pactar que es passaria d'un dèficit del 3,1% el 2017 al 2,2% el 2018. Ni tan sols quan els pressupostos estaven en mans de l'exministre Montoro, les principals autoritats confiaven en la possibilitat de compliment. De fet, ha assegurat que s'hagués requerit un ajust "dràstic" d' 11.000 milions d'euros per complir-lo.

Per això, la Comissió Europea ha accedit a augmentar el marge a l'Estat espanyol fins al 2,7% aquest 2018. Segons Montero, "és una magnífica notícia que permetrà conjugar un creixement sostenible amb la reducció del dèficit" i ha criticat que els pressupostos del PP no contemplessin objectius "realistes" . Quan el PSOE va arribar al govern, ha explicat, van demanar l'avaluació de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) per mirar de veure quines havien de ser les xifres adequades a la realitat pressupostària i, finalment, han aconseguit aquest marge fins al 2,7% aquest any. De cara als propers exercicis, també s'amplia el marge fins a l'1,8% el 2019; l'1,1% el 2020 i el 0,4% el 2021. Per tant, s'ajorna un any (fins al 2022) l'objectiu d'arribar a l'equilibri (és a dir dèficit zero) que havia promès Montoro.

La reforma de societats afectarà les empreses que facturen més de 8M€

S'eleva al 15% el tipus efectiu

La reforma de l'impost de societats que el govern del PSOE té previst aprovar amb els pressupostos del 2019 va destinat a aquelles empreses que facturen més de 8 milions d'euros l'any. Així ho ha explicat aquest divendres la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Montero ha insistit que l'objectiu de l'executiu socialista d'acostar el tipus impositiu real al teòric no afectarà la petita i mitjana empresa, sinó només a les empreses que facturen més de 8 milions d'euros.

"Afectarà els grans grups consolidats i, per tant, s'exclouen les pimes", ha explicat la titular del ministeri d'Hisenda. Cal recordar, que el govern de Pedro Sánchez ja va anunciar la seva intenció d'aconseguir que el tipus real de l'impost de societats sigui del 15% com hauria de ser en l'àmbit teòric, però que acaba reduint-se per deduccions i altres figures o fenòmens fiscals diversos. Aquest divendres la ministra Montero ha insistit en aquesta direcció i ha concretat el llindar de facturació a partir del qual tindrà aplicació aquesta modificació.

Davant aquesta intenció, la patronal ja va activar les alarmes i va avisar que un augment de la càrrega impositiva a les empreses podia posar en risc el pacte salarial assolit amb els sindicats i que preveu un augment de com a mínim un 2% del salari dels convenis fins al 2020. Al seu torn, els sindicats van respondre que l'acord ja estava tancat i que no es podien buscar excuses per incomplir-lo.