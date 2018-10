El govern espanyol tornarà a impulsar els contractes relleu malgrat el sobrecost per a la Seguretat Social

El ministeri d'Indústria creu que els contractes relleu són una de les mesures necessàries per mantenir i guanyar competitivitat en el sector de l'automòbil espanyol. Ho ha dit la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, en un esmorzar informatiu aquest dilluns. En declaracions recollides per Europa Press, Maroto ha assegurat que l'executiu rellançarà aquesta mena de contractes perquè aquest sector necessita "una renovació". Els contractes relleu es van impulsar durant la crisi econòmica i són els que van lligats a la jubilació anticipada d'un treballador. Però precisament perquè impliquen jubilar treballadors abans d'hora, aquesta figura carrega encara més la Seguretat Social, que arrossega un dèficit històric de més de 18.000 milions d'euros.

El govern de Pedro Sánchez ja havia dit que estudiaria aquesta opció després que el sector de l'automòbil li fes aquesta petició. En un sector econòmic amb un tipus de feina tan intensiva, es considera necessari rellevar els treballadors de més edat i incorporar mà d'obra més jove. Per fer-ho, el contracte relleu és una de les solucions que reclama el sector.

Què és exactament aquest tipus de contracte? Com consta a la pàgina web del ministeri de Treball, és una de les clàusules d'incentiu que es pot vincular al contracte indefinit. És el que es dona quan una empresa substitueix un treballador que ha sol·licitat una jubilació parcial. L'edat ordinària de jubilació està fixada als 65 anys i 6 mesos, per tant, quan es dona una jubilació anterior a aquesta edat es pot donar un contracte relleu. Però cal complir un seguit de requisits.

El futur "rellevista" ha de ser una persona en atur, per exemple, o que ja tingués un contracte temporal amb l'empresa. S'ha de signar per escrit en un document oficial on han de constar les dades de la persona que es jubila i on queda especificada la reducció de jornada. L'objectiu d'aquesta figura de contractació laboral és que la persona que ocuparà la jornada que deixa lliure el que es jubila anticipadament acabi ocupant de manera indefinida el lloc de treball quan la jubilació sigui completa. La jornada del nou treballador pot cobrir els buits que deixa la persona que es prejubila o pot també treballar simultàniament per afavorir, per exemple, la formació del nou treballador.

El sobrecost per a la Seguretat Social

Però el mateix govern del PSOE és conscient que cal repensar aquesta contractació perquè no suposi un sobrecost per a les ja dèbils arques de la Seguretat Social. Els contractes relleu són una petició del sector i també dels sindicats. A més, genera força consens entre els partits polítics que l'abril passat van aprovar una proposició no de llei al Congrés de Diputats que demanava a l'executiu recuperar aquest contracte. La iniciativa va ser defensada pel PDECat, pactada amb el PSOE i secundada per Podem, Ciutadans, ERC i el PNB. El PP i Fòrum Astúries es van abstenir. La mateixa iniciativa parlamentària ja tenia present, però, la necessitat de fer-ne modificacions.

Per exemple, aquest estiu el secretari d'Estat per a la Seguretat Social, Octavio Granado, ja va dir que calia "estudiar-ho a fons" per garantir que no suposés un sobrecost per a la Seguretat Social. Una de les opcions a les quals va apuntar va ser la de fer-lo hàbil només per a certs sectors econòmics. Un informe recent de Fedea calcula que les jubilacions parcials suposen uns 2.000 milions d'euros extres de cost anual per a la Seguretat Social. Si bé és cert que també fan créixer les cotitzacions amb el contracte del rellevista, el mateix Granado admetia que cal veure com fer-ho perquè no es desvirtuï aquesta utilitat.

De fet, el PP va frenar aquests contractes argumentant el sobrecost que implicaven per a la Seguretat Social i també seguint les recomanacions del Pacte de Toledo.