El govern espanyol descarta ara aprovar els pressupostos a base de decrets

"Els pressupostos no es poden escollir a trossos". Així ho ha assegurat aquest dijous en una entrevista al programa 'Las mañanas de RNE' de la ràdio pública estatal el secretari d'Estat de Pressupostos i Despesa, Alberto Nadal. D'aquesta manera, el responsable d'Hisenda ha descartat l'opció plantejada pel ministre Montoro d'aprovar els comptes del 2018 a base de decrets reials, en cas que el govern espanyol sigui incapaç de trobar els suports necessaris per la negativa del PNB.

Nadal s'ha mostrat confiat que l'Estat aconseguirà pactar els pressupostos i ha assegurat que "no hi ha cap altre escenari possible". Així doncs, el secretari d'Estat ha rebutjat la tesi d'aprovar el contingut de la llei "per fascicles" i ha insistit en què aquesta ha de sortir escollida "tal i com és". Nadal ha admès que el govern es fixa el mes de juny com a "temps límit" per aprovar els pressupostos. "Fer-ho al setembre no tindria efectivitat", ha afirmat.

El secretari d'Estat de Pressupostos i Despesa també ha volgut desvincular la situació política a Catalunya i les condicions del PNB de l'aprovació dels pressupostos. "Això no té res a veure. El que debatem és on invertir més i està en joc una cosa tan important com l'economia espanyola", ha assegurat Nadal. Tot i així, ha lamentat que "uns pressupostos que no han rebut crítiques pel contingut no s'estan aprovant per raons alienes a ells". Preguntat per la inversió en infraestructures a Catalunya, Nadal ha destacat que l'augment de la despesa està en la mitjana espanyola. "Ni més ni menys que altres anys", ha afegit.

En aquest sentit, el secretari d'Estat ha recordat que el govern espanyol podria tornar a prorrogar els pressupostos del 2017 però ha insistit que seria "bo" aprovar-ne uns de nous, ja que aquests tindrien més en compte la realitat actual de l'Estat.

Pel que fa al focus dels pressupostos generals de l'Estat en la despesa en pensions i funcionaris, Nadal ha assegurat que els nous comptes es volen adreçar "a aquelles persones que es veuen menys beneficiades per la recuperació econòmica". No obstant, ha negat que l'augment d'aquestes partides estigui lligat a les últimes mobilitzacions de les marees pensionistes arreu del territori espanyol i ha rebatut que també s'ha augmentat la despesa en els treballadors públics sense que hagi hagut grans protestes darrerament.