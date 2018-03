El govern espanyol, sobre la pujada de les pensions: "Hem d'evitar crear falses esperances i electoralismes"

El govern espanyol intenta alliberar-se de la pressió. Després de la segona marea de pensionistes d'aquest dijous en contra de la pujada del 0,25% anual d'aquestes retribucions, la pressió dels carrers ha arribat al Congrés i al govern central. Els partits del Pacte de Toledo, el grup que treballa per reformar el sistema de pensions, van acordar ahir tornar a discutir la revalorització de les pensions amb l'IPC per pressionar l'executiu central. Aquest divendres el ministre portaveu de govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, confirmava que s'ha acordat parlar-ne al Pacte de Toledo, però ha instat a "evitar falses esperances" i "electoralismes" amb propostes que després no es puguin complir als pressupostos generals de l'Estat.

Però en plena pugna entre PP i Ciutadans, el debat està sobre la taula. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar ahir a la nit en una gala organitzada per EY que vincular les pensions a l'IPC és "una visió antiquada" i va apostar per vincular-les al creixement econòmic. De fet, l'ARA ja va avançar que els partits estudiaven altres índexs, com ara la productivitat, per intentar convèncer el govern de retirar la pujada mínima del 0,25%.

"Amb l'IPC no anem enlloc, perquè el més important que tenim a Espanya és el creixement econòmic, i no seguir pensant com abans d'aquest creixement econòmic", va defensar ahir el ministre d'Hisenda, en declaracions recollides per Europa Press.

Un xec fiscal per a pensionistes

Però aquesta no és l'única proposta d'Hisenda. Després de les pressions dels pensionistes i del fet que Ciutadans hagi matisat el seu posicionament fins ara contrari a apujar més les pensions, el ministre Montoro va repetir aquesta setmana la seva intenció de rebaixar l'IRPF a les persones de més edat. El ministre va concretar ahir en aquest sopar que la seva intenció és aplicar una mesura fiscal similar a la que ja existeix per a les famílies nombroses, una mena d'impost negatiu que es coneix com a 'xec fiscal'. D'aquesta manera, tots els ciutadans de més de 80 anys rebrien aquest xec, com una "prima fiscal per edat".

Tot i això, segons el ministre portaveu, la compareixença que va anunciar ahir el president del govern, Mariano Rajoy, per parlar de pensions no aportarà cap proposta concreta, sinó que pretén obrir el debat entre tots els grups per arribar a un gran acord.