El govern espanyol planteja subvencions d'un mínim de 4.000 euros per als contractes fixes inicials

El ministeri de Treball i els agents socials, sindicats i patronals, han iniciat una nova taula de negociació, aquesta vegada al voltant de les polítiques d'ocupació, és a dir, aquelles que es dirigeixen a fomentar la inserció laboral, l'orientació o la formació, però també a tirar endavant incentius empresarials que afavoreixin la contractació. Precisament, el departament que dirigeix Yolanda Díaz ha començat a treballar amb els agents socials un futur reial decret que en el seu article 17 planteja una modificació dels programes d'incentius per a la contractació.

Concretament el ministeri planteja una subvenció de fins a 4.000 euros per a contractes inicials indefinits i a jornada completa (5.500 en cas de discapacitat), i la mateixa quantitat si es transforma un contracte temporal o formatiu a indefinit.

La xifra s'incrementa fins als 5.500 euros quan es tracti de persones que participin en programes d'ocupació i rebin alguna prestació social com l'ingrés mínim vital, majors de 45 anys o amb algun grau de discapacitat. En aquest sentit, però, la subvenció podria ascendir fins als 7.000 euros si es tracta de treballadors amb discapacitat que encara tinguin més dificultats per accedir al mercat laboral, persones en risc d'exclusió social o aturats majors de 45 anys de llarga duració.

A més a més, totes les subvencions previstes es poden incrementar fins als 2.000 euros quan la contractació indefinida "es realitzi per un treballador autònom o per una cooperativa o societat laboral que contracti el seu primer empleat", segons recull l'esborrany.

D'aquesta manera, el reial decret, que per ara és només un primer esborrany, plantejat pel ministeri de Treball busca "reforçar" les eines d'ocupació que permetin afrontar la desocupació i potenciar la integració laboral "d'aquells col·lectius que presentin més dificultats per accedir al món laboral". De fet, el reial decret identifica tres col·lectius concrets: les persones desocupades, sobretot les de llarga duració que estiguin registrades als Serveis Públics d'Ocupació, els joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i els ocupats registrats com a demandants de feina i que vulguin millorar la seva situació. A més, el reial decret vol establir normes públiques en paral·lel als programes de les comunitats autònomes i que les comunitats les puguin adoptar per executar part del pressupost que es destina a aquesta matèria.